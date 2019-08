Bratislavské letisko vybavilo v júli viac ako 331.000 cestujúcich

Za sedem mesiacov roka vybavilo letisko v Bratislave podľa hovorkyne spolu na prílete a odlete 1.275.885 cestujúcich. Predstavuje to nárast o 2 %.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Júl sa stal druhým najsilnejším mesiacom v histórii Letiska M. R. Štefánika. Počas siedmeho mesiaca tohto roka vybavilo 331.133 cestujúcich. Ide o druhý najvyšší počet cestujúcich v júli od vzniku letiska. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že tristotisícovú hranicu pasažierov sa doposiaľ podarilo prekročiť v júli na letisku v jeho 68-ročnej histórii len po štvrtý raz.



Za sedem mesiacov roka vybavilo letisko v Bratislave podľa hovorkyne spolu na prílete a odlete 1.275.885 cestujúcich. Predstavuje to nárast o 2 %, respektíve o viac ako 24.000 cestujúcich oproti rovnakému obdobiu vlani. V júli sa zároveň uskutočnilo na letisku spolu 3372 letov, počas prvých siedmich mesiacov spolu 16.455 pohybov lietadiel – spolu odletov a príletov.



Ako priblížila Ševčíková, najviac cestujúcich smerovalo počas prvého mesiaca letných prázdnin do Antalye v Turecku. Nasledovali lety do Londýna a z neho, dovolenkové destinácie Burgas v Bulharsku a Hurghada v Egypte. Prvú päťku top destinácií v júli uzatvára Dublin v Írsku. Od začiatku roka do konca júla využilo najviac cestujúcich pravidelné letecké linky do destinácií Londýn, Antalya, Dublin, Kyjev a Moskva a z nich do Bratislavy.