Bratislavské letisko vybavilo v I. štvrťroku o 19 % viac ľudí

Bratislava 10. apríla (TASR) - V prvom štvrťroku tohto roka prešlo bránami bratislavského letiska Milana R. Štefánika spolu 353.714 cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená nárast o 19 %.



"Prvý kvartál roka s takmer 354.000 cestujúcimi je tretím najlepším v celej histórii letiska. Zároveň je to najvyšší počet vybavených pasažierov na letisku za posledných 10 rokov," vyčíslil generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec.



Za takýto nárast počtu vybavených cestujúcich vďačí letisko podľa jeho slov medzinárodnej pravidelnej preprave. "V prvom štvrťroku 2018 sme vybavili o 339 pravidelných letov viac ako vlani za prvé tri mesiace roka. Výrazne vzrástol záujem napríklad o linky do Skopje či Kyjeva," doplnil Pojedinec.



Počas prvých troch mesiacov pritom letisku v slovenskom hlavnom meste vzrástol o 11 % aj celkový počet letov a o 12 % rástla i preprava leteckého nákladu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Na letisku sa tak počas prvých troch mesiacov tohto roka uskutočnilo spolu 5461 letov. Najviac cestujúcich využilo pravidelné linky do Londýna, Dublinu, Moskvy či Milána.



Úspešný bol pritom pre letisko aj samotný tretí mesiac - marec. Počas neho vybavilo 129.668 pasažierov, čo bolo o 21 % viac ako vlani. "Marcový výsledok počtu prepravených cestujúcich je najvyšší výsledok v marci za posledných 10 rokov," dodal generálny riaditeľ.