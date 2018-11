Bratislavské prímestské vlaky využíva stále viac cestujúcich

ZSSK zaviedla v júni 2018 nový model prímestskej dopravy v okolí Bratislavy, v rámci ktorého pribudlo 56 nových vlakov.

Bratislava 9. novembra (TASR) – Počet cestujúcich na bratislavských prímestských linkách v októbri stúpol oproti predchádzajúcemu mesiacu o viac ako 20 %. Priemerné meškanie nových vlakov zároveň kleslo na 2,7 minúty. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



ZSSK zaviedla v júni 2018 nový model prímestskej dopravy v okolí Bratislavy, v rámci ktorého pribudlo 56 nových vlakov. Na dvoch nových linkách, ktoré premávajú medzi Bratislavou-Novým Mestom a Trnavou, a tiež medzi Bratislavou-Petržalkou a Sencom, eviduje ZSSK v októbri vyšší počet prepravených cestujúcich o viac ako 20 %. "V rámci bratislavského uzla sme v septembri novými linkami priviezli približne 3000 cestujúcich denne. Dnes je denný počet spokojných cestujúcich na uvedených linkách väčší ako 3800 cestujúcich," priblížil hovorca s tým, že najobľúbenejšou trasou je cesta z hlavného mesta do Trnavy cez Pezinok.



Priemerné meškanie z celkovo 1363 vypravených bratislavských vlakov predstavuje za október podľa ZSSK 2,7 minúty, pričom 86 % vlakov prišlo do cieľovej stanice podľa grafikonu s maximálnym meškaním päť minút. V septembri to pritom bolo 82 % vlakov. "Na bratislavskej stanici Nové Mesto je vďaka novým vlakom v súčasnosti zabezpečená systémová prímestská dopravná obsluha prostredníctvom 62 osobných vlakov," doplnil Kováč. V Bratislavskom kraji súčasne dopravca očakáva v budúcom období nárast počtu vlakov radených z moderných vozidiel.