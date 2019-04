Bratislavské stanice spojí parný vlak

Podujatie otvára sezónu v Železničnom múzeu Slovenskej republiky. Hlavným lákadlom je jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka, informuje riaditeľ múzea M. Tunega.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Už túto sobotu (13. 4.) si budú môcť Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta vyskúšať netradičnú formu dopravy po meste. Namiesto áut, MHD či bežných prímestských vlakov môžu medzi vybranými železničnými stanicami v Bratislave cestovať unikátnym parným vlakom. Ten spojí stanice Bratislava-hlavná stanica, Petržalka, Nové Mesto, Lamač a Bratislava-východ (Železničné múzeum).



Cestujúcim to umožnia Železnice Slovenskej republiky – manažér železničnej infraštruktúry, ktoré pripravili podujatie Prvý parný deň v spolupráci so Železničným múzeom Slovenskej republiky, Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ a občianskym združením Vláčikovo.



"Podujatie zároveň oficiálne otvára sezónu v Železničnom múzeu Slovenskej republiky. Hlavným lákadlom podujatia je spomínaná jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka. Z hlavnej stanice odchádza v sobotu o 9.50 h," informuje o tom riaditeľ múzea Michal Tunega.



Podľa jeho slov súčasťou podujatia bude aj vozenie detí na drezinách, prezentácia modulového koľajiska, prehliadka historickej techniky či moderovaná prehliadka múzea so sprievodcom. Železničné múzeum Slovenskej republiky, ktoré spravujú ŽSR, sa nachádza na Dopravnej ulici v štvrti známej ako Rendez.