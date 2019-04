Bravčové mäso a výrobky z neho už čoskoro zdražejú aj v obchodoch

Na Slovensku vyšiel tento prepočet na konci uplynulého roka na 12 ošípaných na 100 obyvateľov.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Bravčové mäso a výrobky z neho už čoskoro zdražejú aj na pultoch v obchodoch. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD).



Trend zvyšujúcich sa výkupných cien potvrdzujú podľa nej aj chovatelia ošípaných v SR. Slovenskí spracovatelia bravčoviny očakávajú nárast cien na úrovni výrobcov už v apríli, a to o 8 až 10 %. Logicky na rad teda podľa Sadovskej príde postupne aj spotrebiteľ, ktorý vyššie ceny bravčového mäsa a výrobkov z neho pocíti zrejme už o niekoľko týždňov. "Odhadujeme, že v priemere by mohlo ísť o zdraženie takýchto produktov o 5 až 10 %," myslí si analytička SFD.



Poznamenala, že chov ošípaných je mimoriadne háklivý. Práve ošípané sú veľmi citlivé, náchylné na ochorenia, a preto aj ich chov je pomerne náročný, a to aj po finančnej stránke. Práve riziká s tým spojené viedli zrejme v posledných rokoch či desaťročiach k rušeniu chovu ošípaných aj na Slovensku.



"Od začiatku milénia totiž práve naša ekonomika zaznamenala najvýraznejší pokles počtu ošípaných v rámci všetkých krajín EÚ. Kým na začiatku nového tisícročia poľnohospodári na Slovensku chovali dovedna 1.562.000 kusov (ks) ošípaných, na konci roku 2018 to už bolo iba 628.000. Za posledné dve desaťročia, respektíve od začiatku milénia, tak prišlo k poklesu stavu ošípaných o 60 %," spresnila.



Podobnú situáciu podľa nej však evidujú v chove ošípaných aj Česi, Bulhari, Malťania a Slovinci, v prípade ktorých sa znížil stav ošípaných za posledných 20 rokov až o 60 %. Maďari taktiež od začiatku tisícročia znížili stav ošípaných o 46,2 %, Poliaci o 39,5 %. Naopak, Španielsko je snáď jedinou ekonomikou v Európskej únii (EÚ), ktorá výraznejšie zvýšila za posledné desaťročia stav ošípaných, a to o viac ako tretinu. Chov ošípaných však rozšírili aj Dáni, a to o 6,1 %. V EÚ ako celku sa znížil počet ošípaných o desatinu.



Informovala, že najväčšími chovateľmi ošípaných boli na konci uplynulého roka v rámci EÚ Španieli (30,8 milióna ks ošípaných), nasledovaní Nemcami (26,4 milióna ks). Francúzsko evidovalo na konci roku 2018 stav ošípaných v počte 13,7 milióna ks, Dánsko 12,6 milióna ks, Holandsko 11,9 milióna ks a Poľsko 11 miliónov ks.



"Pre zaujímavosť uvádzame aj prepočet ošípaných na 100 obyvateľov v každej ekonomike EÚ. Jednoznačne najväčší počet ošípaných na 100 obyvateľov pripadá v Dánsku, a to až 219. To znamená, že práve v tejto severskej ekonomike bol stav ošípaných dvojnásobne väčší ako počet obyvateľov. V Holandsku bol vykázaný údaj 69 a v Španielsku 66 ošípaných na 100 obyvateľov," priblížila Sadovská.



Doplnila, že na Slovensku vyšiel tento prepočet na konci uplynulého roka na 12 ošípaných na 100 obyvateľov. Dve desaťročia dozadu pritom išlo o 29 ošípaných na 100 obyvateľov. "Spomedzi našich susedov z V4 dominujú Poliaci a Maďari, keďže v prípade oboch krajín pripadá na 100 obyvateľov 29 ošípaných. Česi sú na tom podobne ako my s počtom 14 ks ošípaných pripadajúcich na 100 obyvateľov. V Rakúsku vyšiel po prepočte tento údaj na 31 ks ošípaných na 100 obyvateľov," poznamenala.



Sadovská dodala, že najnižšie úrovne prepočtu dosiahli Gréci, Briti, Malťania a Bulhari, kde počet ošípaných na 100 obyvateľov nedosiahol ani úroveň 10 ks. "Priemer EÚ bol vykázaný na úrovni 29 ošípaných na 100 obyvateľov," uzavrela analytička SFD.