Brexit: Barnier ponúka Británii upravený návrh poistky

Brusel/Londýn 9. marca (TASR) - Európska únia umožní Británii jednostranne odísť z jednotného colného územia EÚ, ak budú obe strany nútené uzavrieť dohodu o "poistke", ktorá má zabrániť tvrdej hranici s Írskom. V piatok to na Twitteri oznámil vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Avšak "ďalšie prvky poistky musia zostať zachované, aby sme sa vyhli tvrdej hranici", napísal ešte Barnier. "Spojené kráľovstvo nebude nútené do colnej únie proti svojej vôli," dodal. Nutnosť zachovať prvky poistky však následne ostro skritizoval britský minister pre brexit Stephen Barclay.



EÚ aj Británia na predchádzajúcich rokovaniach o brexite už o návrhu poistky diskutovali - jej cieľom je vyhnúť sa zavedeniu tvrdej hranice na ostrove Írsko. Severné Írsko ako súčasť Spojeného kráľovstva totiž odchádza z EÚ, ale zostane súčasťou jednotného trhu EÚ dovtedy, kým obe strany neuzavrú dohodu o budúcich obchodných vzťahoch.



Zdroj z EÚ povedal, že pôvodná možnosť - Britániou odmietnutá - je práve to, čo v zásade Barnierov návrh teraz oživuje.



Barnier takisto na Twitteri napísal, že existujúca dohoda o odchode Spojeného kráľovstva z Únie dáva Británii "právo na primerané pozastavenie" svojich povinností týkajúcich sa poistky, ak EÚ poruší svoju povinnosť nájsť náhradné riešenia.



Okrem toho Barnier navrhol aj zvýšiť právnu váhu existujúcich sľubov EÚ, že urobí všetko preto, aby sa poistka nemusela použiť alebo aby sa aspoň minimalizovalo jej použitie.



Barnier napísal tweety po stretnutí s veľvyslancami EÚ, kde ich informoval o najnovšom vývoji rokovaní s Britániou. Tá má z EÚ vystúpiť už o tri týždne, 29. marca.



Návrhy opísané v piatok Barnierom patrili medzi tie myšlienky, o ktorých posledný týždeň diskutovali vyjednávači únie a Británie, povedal zdroj z EÚ.



Avšak posledné oficiálne stretnutie, v utorok 5. marca, sa skončilo bezvýsledne a bolo "ťažké", ako uviedol samotný Barnier.



Britský minister pre brexit Stephen Barclay v piatok vo vyhlásení ostro Barnierovi vyčítal, že trvá na tom, aby boli niektoré prvky takzvanej poistky zachované.



"Teraz nie je čas na vyťahovanie starých argumentov," napísal Barclay na Twitteri a odpovedal tým na tweet Barniera. "Británia predložila jasné nové návrhy. Teraz sa musíme dohodnúť na vyváženom riešení, ktoré bude užitočné pre obe strany," dodal minister.



Agentúra DPA napísala, že Barnier prejavil upraveným návrhom poistky určitú pružnosť, keďže povedal, že "EÚ je rozhodnutá dať Británii možnosť jednostranne odísť z jednotného colného územia, ale zároveň musia zostať zachované ostatné prvky poistky, aby sme sa vyhli tvrdej hranici".