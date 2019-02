Brexit: Bez dohody by výrazne spomalil rast českej ekonomiky

Negatívny vplyv brexitu na českú ekonomiku by bol podľa viceguvernéra Českej národnej banky nepriamy, prejavilo by sa totiž ochladenie v Nemecku, ktoré je hlavným obchodným partnerom Česka.

Praha 13. februára (TASR) - Ak Británia opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody, mohlo by to rast českej ekonomiky v tomto roku spomaliť až o 1 percentuálny bod, uviedol viceguvernér Českej národnej banky (ČNB) Tomáš Nidetzký.



V roku 2020 by bola expanzia slabšia o 0,5 až 0,75 percentuálneho bodu, povedal Nidetzký. Negatívny vplyv brexitu na českú ekonomiku by bol podľa neho nepriamy, prejavilo by sa totiž ochladenie v Nemecku, ktoré je hlavným obchodným partnerom Česka.



"Priamy vplyv na Českú republiku z obchodných vzťahov so Spojeným kráľovstvom by nebol taký významný," povedal Nidetzký. "Oveľa významnejší by bol sprostredkovaný dosah, práve dosah na nemeckú ekonomiku a následne na českú ekonomiku," doplnil.



ČNB počíta v tomto roku so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,9 % a v roku 2020 o 3 %.