Britská vláda ruší objednávku na trajekty, hrozí jej za to strata

Zmluvy o zvýšení prepravnej kapacity boli súčasťou príprav na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez dohody v pôvodnom termíne 29. marca.

Londýn 1. mája (TASR) - Britské ministerstvo dopravy v stredu oznámilo, že ruší zmluvy s trajektovými spoločnosťami, ktoré mali po brexite zvýšiť prepravnú kapacitu do Európy. Britských daňových poplatníkov to môže vyjsť na desiatky miliónov libier.



Zmluvy o zvýšení prepravnej kapacity boli súčasťou príprav na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez dohody v pôvodnom termíne 29. marca. Ich cieľom bolo zmierniť tlak na prístav Dover ponukou trajektov z iných prístavov.



Vláda si kúpila za 89 miliónov GBP (103,19 milióna eur) prepravnú kapacitu od dvoch spoločností: Brittany Ferries a DFDS. Ale vzhľadom na odklad brexitu do konca októbra 2019 nie sú už zmluvy o zvýšení prepravnej kapacite počas letného obdobia potrebné, a preto boli ukončené, uviedlo ministerstvo dopravy.



Časť týchto kapacít by sa mohla predať, ale aj tak hrozí Británii strata miliónov libier.



(1 EUR = 0,86248 GBP)