Budovanie skladových zásob pred brexitom môže mať finančné dôsledky

Londýn 23. februára (TASR) - O tom, že firmy na oboch stranách Lamanšského prielivu si pred blížiacim sa brexitom vytvárajú skladové zásoby, sa v uplynulých týždňoch napísalo veľa. Najnovšie sa ukazuje, že hrozba chaosu po brexite bez dohody so sebou prináša ďalší problém - nedostatok miesta a financií.



Isla Rowntree, zakladateľ britského výrobcu detských bicyklov Islabikes, už musel náhradné diely uložiť v zasadačkách a najnovšie aj v kancelárskych priestoroch.



Ale nepríjemnosti s hľadaním voľných kapacít na uskladnenie zásob na šesť mesiacov sú pritom zanedbateľné v porovnaní s finančnými dôsledkami brexitu bez dohody.



Firma Islabikes sa vlani v septembri rozhodla, že sa pripraví na riziko oneskorenia dodávok komponentov cez britské prístavy po brexite. Začala si budovať zásoby.



K podobnému kroku pristúpili mnohé firmy vrátane svetovo známych spoločností, ako sú Rolls-Royce, Airbus či luxusná módna značka Burberry, keďže sú závislé od ľahkého presunu tovarov medzi Britániou a zvyškom sveta. A po brexite bez dohody a zavedení nových colných kontrol sa tovar na hranici zdrží.



Britské továrne minulý mesiac vystupňovali budovanie skladových zásob, ktoré dosiahlo najvyššie tempo spomedzi skupiny G7, siedmich najvyspelejších ekonomík sveta, podľa prieskumu IHS Markit/CIPS.



A hoci to na prvý pohľad vyzerá ako jednoduchý postup, ktorý je možné rýchlo zastaviť či zmeniť, takéto vytváranie zásob v skladoch má výrazné dôsledky z hľadiska financií.



"Má obrovský vplyv na peňažné toky," upozornil Rowntree, bývalý profesionálny cyklista, ktorý začal vyrábať Islabikes po tom, ako si uvedomil, že väčšina detských bicyklov je ťažká a zle navrhnutá.



Spoločnosť založil v roku 2006 a teraz zamestnáva 40 ľudí. Navrhuje a zostavuje svoje bicykle v Ludlowe, väčšinou pre domáci trh, ale 25 % vyváža do kontinentálnej Európy.



"Aj keď sa brexit uskutoční hladko, skončíme s drasticky zníženým prevádzkovým ziskom, pretože sme museli minúť všetky voľné peniaze na skladové priestory. A sú to peniaze, ktoré nemôžeme investovať do budúcnosti podnikania," povedal Rowntree.



Rovnaký scenár sa opakuje v celej ekonomike, čo môže obmedziť akékoľvek oživenie podnikových investícií, aj keby Londýn a Brusel v nasledujúcich mesiacoch dosiahli dohodu o "rozvode".



Investície firiem v Británii už klesli štyri štvrťroky po sebe, čo je najdlhšie obdobie od roku 2009, keď ekonomika čelila globálnej finančnej kríze.



Rowntree v tejto súvislosti uviedol, že jeho spoločnosť Islabikes dokázala financovať samotnú operáciu budovania zásob sama, z vlastných zdrojov. Ale mnohé firmy takúto možnosť nemajú, chýbajú im prostriedky.



Údaje centrálnej banky (Bank of England, BoE) ukazujú, že úvery britských výrobcov v decembri vzrástli na najvyššiu úroveň od apríla 2016. A tí, ktorí pozorne sledujú zdravie britských spoločností, sa teraz obávajú, že náklady na uskladnenie tovaru príliš finančne zaťažili ostrovné firmy.



Zásoby tovaru pritom nie je možné použiť ako zábezpeku za úvery a riziko insolventnosti firiem sa zvyšuje.



Colin Haig, konkurzný partner spoločnosti BDO, odhaduje, že medzi správami o nadmernej finančnej záťaži firiem a následnými problémami s platobnou neschopnosťou býva troj- až šesťmesačný posun. A domnieva sa, že výrobný sektor sa teraz nachádza v tejto fáze.



Aj ďalší odborníci zaznamenali pribúdajúce dôkazy o komplikovaní sa finančnej situácie firiem v dôsledku budovania skladových zásob. To prináša tlak na tok peňazí, pričom priemerný čas medzi predajom a prijímaním platieb sa v celom sektore zvýšil.