EÚ povedala firmám, aby sa pripravili na väčšiu byrokraciu a náklady

Podľa eurokomisára pre hospodárstvo Moscoviciho sa riziko brexitu bez dohody zvyšuje, a ak sa tento scenár naplní, dôjde k okamžitému zavedeniu kontroly pohybu tovarov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Brusel 18. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) povedala v pondelok malým podnikom, aby sa pripravili na väčšiu byrokraciu a vyššie náklady v prípade, že Británia vystúpi z bloku bez dohody.



Podľa eurokomisára pre hospodárstvo Pierra Moscoviciho sa riziko brexitu bez dohody zvyšuje, a ak sa tento scenár naplní, dôjde k okamžitému zavedeniu kontroly pohybu tovarov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.



"To je kľúč k ochrane našich spotrebiteľov a nášho vnútorného trhu. Veľa závisí od schopnosti firiem obchodujúcich so Spojeným kráľovstvom, rýchlo sa prispôsobiť colným pravidlám, ktoré sa budú uplatňovať od prvého dňa v prípade, že nedôjde k žiadnej dohode," uviedol vo vyhlásení.



Európska komisia povedala firmám, ktoré obchodujú s Britániou, že sa musia pripraviť na colné formality a povinnosti, na potrebu dovozných a vývozných licencií a prísnejších režimov dane z pridanej hodnoty (DPH), ak nadobudnú platnosť pravidlá Svetovej obchodnej organizácie.



Už len 39 dní zostáva do brexitu. Ratifikácia dohody o "rozvode" však uviazla v britskom parlamente. Stúplo tak riziko, že Británia môže odísť z bloku bez dohody.



Vyjednávači z oboch strán sa stretli v pondelok v Bruseli, aby sa pokúsili nájsť cestu a britská premiérka Tereza Mayová tam má pricestovať neskôr v priebehu týždňa.