Brexit: Realitný trh v Dubline zažíva veľký rozmach

Ceny nehnuteľností, vrátane rezidenčných, v centre Dublinu sa podľa realitnej stránky Daft.ie od roku 2013 zdvojnásobili.

Dublin 20. apríla (TASR) - Bankári a právnici, ktorí sa pre brexit sťahujú z Londýna do Dublinu, podporili rozmach realitného trhu v írskej metropole.



Spoločnosť Dilosk, ktorá poskytuje pôžičky na investície do realít v Írsku, už teraz plánuje ďalšiu emisiu cenných papierov, uviedol to generálny riaditeľ Fergal McGrath. Pri predchádzajúcej emisii totiž dopyt trojnásobne prevýšil ponuku.



Firmy, ktoré odchádzajú z Británie do Írska, aby si udržali prístup na trh Európskej únie (EÚ), vytvárajú tlak na tamojšom realitnom trhu, skonštatoval McGrath s odkazom na banky, napríklad na Barclays. To znamená, že úvery podporované kvalitnými nehnuteľnosťami vhodnými na prenájom finančným spoločnostiam budú mať v najbližšej dohode “väčšiu prevahu," povedal McGrath.



Dilosk sa stal najväčším hráčom v írskom sektore „buy-to-let“ (kúp a prenajmi). Minulý rok spoločnosť poskytla pôžičky na kúpu nehnuteľností v celkovej hodnote 272 miliónov eur. To je výrazný nárast z 214 miliónov eur v roku 2016, podľa údajov Írskej bankovej a platobnej federácie.



Banky v krajine zaujali totiž "vlažný" postoj k takýmto pôžičkám, keďže ich finančná kríza pred zhruba 10 rokmi a prasknutie realitnej bubliny zvlášť tvrdo zasiahli.



Pokles výstavby po kríze, po ktorom nasledovalo oživenie hospodárstva, posunul napríklad nájomné o 37 % nad maximum z roku 2008.



Prenájom jednoizbového apartmánu v pešej vzdialenosti od novej budovy Barclays v Dubline tak v súčasnosti vyjde na takmer 2000 eur mesačne. Priemerná splátka hypotéky za nehnuteľnosť podobnej veľkosti v susedstve je podľa Daft.ie 1200 eur.