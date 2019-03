Brexit: Termín brexitu sa môže odložiť len o niekoľko týždňov

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorého termín je stanovený na 29. marca, môže byť odložené len do začiatku júla, spresnil Tajani.

Berlín 9. marca (TASR) - Británia môže svoj plánovaný odchod z Európskej únie odložiť len o niekoľko týždňov a iba v tom prípade, ak uvedie konkrétny dôvod. Uviedol to Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani v rozhovore pre sobotné vydania periodík nemeckej mediálnej skupiny Funke Mediengruppe.



Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorého termín je stanovený na 29. marca, môže byť odložené len do začiatku júla, spresnil Tajani. Odloženie brexitu však musí byť zdôvodnené - napríklad voľbami alebo novým referendom, dodal.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú o dohode o vystúpení svojej krajiny z EÚ z dielne vlády premiérky Theresy Mayovej druhýkrát hlasovať v utorok 12. marca.



Vo všeobecnosti sa predpokladá, že v prípade neschválenia tohto dokumentu by mali 13. marca hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak tento návrh poslanci neschvália, 14. marca by mali hlasovať o predĺžení termínu brexitu, sumarizuje agentúra DPA.



Tajani uviedol, že chaotický brexit by bol pre britskú ekonomiku katastrofou a poškodil by aj Európsku úniu.



Šéf EP tiež upozornil, že Únia sa nepripravuje zmeniť obsah existujúcej dohody o podmienkach brexitu - a najmä nie tú časť dohody, ktorá sa týka britsko-írskych štátnych hraníc.



Rokovania okolo brexitu sa dostali do patovej situácie. Dôvodom je otázka tzv. írskej poistky, teda mechanizmu umožňujúceho existenciu otvorených hraníc medzi Severným Írskom a Írskou republikou aj po odchode Británie z eurobloku. Kritici tvrdia, že Spojené kráľovstvo by na základe tejto poistky (Irish backstop) zostalo pripútané k pravidlám Európskej únie na neurčito.