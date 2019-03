Trh v EÚ môže neriadený brexit zasiahnuť viac ako britský trh

Potenciálne problémy dlžníkov v EÚ zahŕňajú vyššie úrokové sadzby z úverov.

Londýn 5. marca (TASR) - Európsky finančný systém čelí "potenciálnym rizikám". Upozornila na to v utorok britská centrálna banka (Bank of England, BoE), podľa ktorej môže brexit bez dohody ohroziť jeho stabilitu.



BoE varuje, že pri absencii príslušných krokov zo strany európskych úradov môže dôjsť k prerušeniu niektorých cezhraničných služieb.



Uviedla tiež, že britský finančný systém je pripravený na výkyvy po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Ale domácnosti a firmy v ostatných častiach Európy by mohli čeliť problémom.



Kým totiž Británia zabezpečila, aby dlžníci z Británie mali prístup k finančným inštitúciám na druhej strane Lamanšského prielivu, ak by Londýn a Brusel nedosiahli včas dohodu o brexite, ostatné krajiny EÚ neboli také aktívne.



Potenciálne problémy dlžníkov v EÚ zahŕňajú vyššie úrokové sadzby z úverov. A zákazníci v bloku nie sú pripravení na obchodovanie s novovytvorenými divíziami bánk a búrz, ktoré boli zriadené v mestách ako Frankfurt nad Mohanom či Amsterdam v reakcii na brexit.



Len 10 až 20 % veľkých klientov v EÚ dokončilo "papierovanie" potrebné na vyžívanie týchto dcérskych spoločností.



Existuje riziko, že problémy v Európe by mohli zasiahnuť aj Britániu, uviedla BoE v utorok v správe pre finančný výbor parlamentu.



"Je možné prerušenie niektorých cezhraničných služieb a pri absencii opatrení zo strany úradov EÚ tak existujú niektoré potenciálne riziká pre finančnú stabilitu," skonštatovala banka.



BoE vyhlásila, že od budúceho týždňa začne novú týždennú aukciu eur, aby zabezpečila, že banky so sídlom v Británii si budú môcť vziať pôžičky v jednotnej európskej mene.



Uviedla tiež, že banky a poisťovne EÚ by mohli mať menší záujem o britské štátne dlhopisy a dlhopisy ostrovných bánk, ak Spojené kráľovstvo opustí blok bez dohody. Dôvodom sú prísnejšie kapitálové pravidlá regulačných úradov v EÚ.



Guvernér BoE Mark Carney v minulosti tiež varoval, že Británia je odkázaná na "láskavosť cudzincov" pre veľký deficit bežného účtu. A jeho financovanie by bolo ťažšie, ak by krajina náhle stratila dôveru zahraničných investorov.



BoE tiež oznámila, že tohtoročné záťažové testy pre veľké banky v Británii budú do značnej miery zhodné s vlaňajšími, ale niektoré riziká sa mierne zvýšili.