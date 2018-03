Brexit tvrdo zasiahne aj britský stavebný sektor

Stavbári totiž zápasia s nedostatkom pracovnej sily. Ešte donedávna sa mohli oprieť o migrantov. Teraz im neostáva mu nič iné, len dúfať, že mladí Briti nakoniec prídu stavbárčine na chuť.

Londýn 17. marca (TASR) - Britský stavebný sektor je ďalším odvetvím, ktorému brexit spôsobuje problémy. Stavbári totiž zápasia s nedostatkom pracovnej sily. Ešte donedávna sa mohli oprieť o migrantov. Teraz im neostáva mu nič iné, len dúfať, že mladí Briti nakoniec prídu stavbárčine na chuť.



Prílev prisťahovalcov, ktorí tvoria takmer pätinu robotníkov v sektore rezidenčnej výstavby, sa spomaľuje spolu s blížiacim sa brexitom. To vyvíja tlak na mzdy a spôsobuje bolesti hlavy manažérom stavebných firiem. A v konečnom dôsledku by malo aj vláde. Napriek zvyšovaniu platov sa neobjavili žiadne náznaky, že by sa domáca pracovná sila ponáhľala vyplniť dieru v stavebníctve, ktorému chýbajú ľudia.



Mladí Briti jednoducho nepovažujú stavebníctvo za odvetvie, v ktorom by si chceli budovať kariéru. Chýbajúca pracovná sila ale môže ohroziť záväzok vlády, že zvýši počet novopostavených domov na 300.000 ročne, aby vyriešila nedostatok bytov, ktorý trápi najviac Londýn a juhovýchod krajiny.



Na stavbách v hlavnom meste Británie je približne polovica robotníkov z iných krajín Európskej únie (EÚ). Pre britské stavebné firmy bolo migrácia jednoznačne prínosom.



Ale aj v tomto prípade platí, že nič netrvá večne. Čistá migrácia z iných štátov EÚ sa od referenda o brexite v júni 2016 znížila o viac ako polovicu. Odchod Spojeného kráľovstva z bloku v marci 2019 takmer určite urýchli tento proces, pretože nadobudnú platnosť zákony, ktoré obmedzia príchod migrantov.



Úbytok migrantov je zvlášť prudký v prípade ôsmich krajín z východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, ako aj Rumunska a Bulharska, ktoré sa stali členmi bloku v roku 2007. Práve migranti z východnej Európy tvoria najväčšie percento cudzích zamestnancov v britskom stavebníctve.



Takže čo je potrebné urobiť? Nigel Hugill, výkonný riaditeľ londýnskej developerskej firmy uviedol, že plánujú výcvikové programy, ktoré by mali prilákať viac mladých Britov do tohto odvetvia.



Dopyt po bytoch a domoch v Británii vytrvalo stúpa. To zvyšuje tlak na stavebný sektor. Národná federácia staviteľov odhaduje, že stavebníctvo by malo do roku 2022 rásť o 1,3 % ročne, čo podľa nej znamená, že firmy v tomto odvetví budú potrebovať každý rok ďalších zhruba 35.000 robotníkov.