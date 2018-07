R. FICO: Ak nevznikne dohoda, dôchodkový strop určí obyčajný zákon

Zároveň vyzval opozíciu, aby prestala v tejto veci hrať malicherné hry.

Bratislava 3. júla (TASR) - Ak do jesene nevznikne dohoda na ústavnom zákone o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, Smer-SD ho predstaví v podobe obyčajného zákona. Na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave to avizoval predseda strany Robert Fico. Zároveň vyzval opozičné strany, ktorých hlasy potrebuje na schválenie zmien v ústave, aby sa vrátili k rokovaniam.



"Ak tento zákon nebude mať podporu ústavnej väčšiny, my ho nebudeme ďalej tlačiť v podobne ústavného zákona, ale predstavíme ho v podobe obyčajného zákona," zdôraznil Fico. Nevýhodou však podľa neho je, že obyčajný zákon môže zmeniť ktorákoľvek väčšina v parlamente, ktorá príde v budúcnosti.



"Čo je škoda. Ústavný zákon, ktorý by zastropoval dôchodky a rovnako by zagarantoval existenciu prvého, druhého a tretieho piliera, by bol najvýznamnejšou stabilitou pre sociálny systém," podčiarkol predseda Smeru-SD.



Takýto ústavný zákon má podľa neho opodstatnenie. "Nechceme, aby Slováci išli na dôchodok vo veku 69 alebo 70 rokov. Myslíme si, že 64 rokov je dobrý vek," opísal Fico.



Zároveň vyzval opozíciu, aby prestala v tejto veci hrať malicherné hry. "Hovorím teraz o vyjadreniach opozičných poslancov, ktorí povedali, že nebudú hlasovať za tento zákon preto, lebo im nebolo dovolené podpísať sa pod zákon. To sú malicherné hry a okrem toho aj nie celkom pravdivé," dodal.



Návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku z opozície za určitých podmienok podporuje OĽaNO a Sme rodina, strana SaS ho odmieta. Z vládnych strán ho okrem Smeru-SD podporuje aj SNS, Most-Híd sa k tomuto obmedzeniu stavia kriticky.