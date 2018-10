Exekutíva EÚ odobrila štátnu pomoc SR pre spoločnosť Jaguar Land Rover

Exekutíva pripomenula, že poskytnutá podpora prispeje k rozvoju nitrianskeho regiónu a nenaruší hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že schválila investičnú pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover. Komisia dospela k záveru, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover vo výške 125 miliónov eur je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.



Exekutíva EÚ vo svojej správe pripomenula, že poskytnutá podpora prispeje k rozvoju nitrianskeho regiónu a nenaruší hospodársku súťaž na jednotnom trhu.



Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že vyšetrovanie vedené EK potvrdilo, že verejná podpora Slovenska pre Jaguar Land Rover vo výške 125 miliónov eur na projekt výstavby nového automobilového závodu v Nitre je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.



"Naše vyšetrovanie odhalilo, že pomoc bola nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover investovala v Európe a nie v Mexiku. Takisto sme zistili, že opatrenie prispeje k vytvoreniu pracovných miest a k hospodárskemu rozvoju tohto znevýhodneného regiónu bez toho, aby sa neprimerane narušila hospodárska súťaž," spresnila komisárka.



Komisia pripomenula, že výrobcu automobilov Jaguar Land Rover vlastní spoločnosť Tata Motors Limited India, ktorá má v pláne investovať 1,4 miliardy eur do vybudovania automobilky v Nitre. Podľa správy eurokomisie nitriansky región patrí medzi oblasti oprávnené na regionálnu pomoc podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ. Plánovaný závod má mať výrobnú kapacitu 150.000 automobilov ročne. Očakáva sa, že vďaka projektu vznikne okolo 3000 priamych pracovných miest.



Slovensko oznámilo EK svoj zámer poskytnúť na projekt 125 miliónov eur z verejných zdrojov v súlade s Usmerneniami o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 až 2020, ktoré umožňujú členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch a posilňovať regionálnu súdržnosť v rámci jednotného trhu. Ide o maximálnu výšku pomoci na projekty takéhoto druhu.



Podrobné vyšetrovanie, ktoré exekutíva EÚ začala v máji 2017, potvrdilo, že keď sa spoločnosť Jaguar Land Rover v roku 2015 rozhodovala, kde vybudovať novú automobilku, uvažovala nad rôznymi lokalitami v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ako aj v Severnej Amerike. Spomedzi európskych kandidátov vyhrala Nitra, zatiaľ čo v Severnej Amerike bolo zvolené ako alternatívna lokalita jedno mexické mesto. Komisia zistila, že bez investičnej pomoci zo strany slovenskej vlády by sa projekt realizoval v Mexiku.



Z vyšetrovania EK takisto vyplynulo, že pomoc bola obmedzená na minimum, ktoré spoločnosť Jaguar Land Rover potrebovala na to, aby sa rozhodla investovať na Slovensku, pretože z nej kompenzovala finančné nevýhody súvisiace s realizáciou projektu v Nitre v porovnaní s Mexikom. Komisia tiež ocenila, že investičná pomoc prispeje k vytvoreniu pracovných miest, ako aj k hospodárskemu rozvoju a ku konkurencieschopnosti tohto znevýhodneného regiónu.



Komisia dospela k záveru, že niektoré infraštruktúrne opatrenia, ktoré Slovensko financuje a ktoré sa uskutočňujú s cieľom rozvoja priemyselného parku, kde sa nachádza nová továreň Jaguar Land Rover, prinesú úžitok nielen tejto spoločnosti, ale aj všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom parku a v širšom zmysle v celom nitrianskom regióne. Preto nemožno hovoriť o tom, že spoločnosti Jaguar Land Rover bola poskytnutá selektívna výhoda oproti iným podnikom.



Spravodajca TASR Jaromír Novak