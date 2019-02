EK výrazne zhoršila odhad rastu ekonomiky eurozóny

Aj odhad rastu ekonomiky širšej Európskej únie (bez Británie, ktorá plánuje EÚ opustiť koncom marca) Európska komisia zredukovala.

Brusel 7. februára (TASR) - Európska komisia vo štvrtok prudko zhoršila prognózu rastu ekonomiky eurozóny. Dôvodom je spomaľovanie rastu kľúčových ekonomík, najmä nemeckej.



V novembrovej prognóze EK predpokladala tohtoročný rast ekonomiky eurozóny na úrovni 1,9 %. V najnovšej prognóze však svoj odhad skresala na 1,3 %.



Práve nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, začína vyvolávať obavy. Príčinou je vývoj v Číne. Spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky oslabuje dopyt po autách a práve automobilový sektor je kľúčovým odvetvím nemeckého hospodárstva.



Na vývoj v Číne poukázal aj viceprezident Európskej komisie Valdis Dombrovskis. Ako uviedol, nová prognóza odráža vonkajšie faktory, ako sú napätie v medzinárodnom obchode a spomaľovanie rastu rozvíjajúcich sa ekonomík, najmä Číny. "Navyše, neistotu zvyšuje riziko nekoordinovaného brexitu," dodal Dombrovskis.



Nemecká ekonomika by mala podľa novej prognózy EK vzrásť tento rok o 1,1 % po 1,5-percentnom raste v roku 2018. V novembri Komisia počítala s tohtoročným rastom o 1,8 %.



Ďalšou výzvou je Taliansko, ktorého ekonomika vzrastie podľa Európskej komisie tento rok len o 0,2 %. To je výrazné zhoršenie odhadu oproti novembrovej prognóze, v rámci ktorej EK uvádzala rast talianskej ekonomiky na úrovni 1,2 %.



Ak sa prognóza EK pre Taliansko naplní, bude to znamenať obrovské problémy pre taliansku vládu, ktorá každoročne minie obrovský balík financií na obsluhu vysokého verejného dlhu. Ten dosahuje viac než 2,3 bilióna eur.



V prípade Francúzska očakáva EK tento rok rast ekonomiky o 1,3 %. V jesennej prognóze stanovila odhad ešte na úrovni 1,6 %.



EK zároveň zhoršila odhad vývoja ekonomiky eurozóny aj na rok 2020, aj keď toto zhoršenie nebolo také výrazné ako v prípade roka 2019. V novembri počítala s budúcoročným rastom ekonomiky menového bloku na úrovni 1,7 %, v najnovšej prognóze počíta s rastom o 1,6 %.



Aj odhad rastu ekonomiky širšej Európskej únie (bez Británie, ktorá plánuje EÚ opustiť koncom marca) Európska komisia zredukovala. Zatiaľ čo v novembri očakávala jej rast o 1,9 %, teraz počíta s rastom o 1,5 %.