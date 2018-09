Fed zvýšil kľúčový úrok o 25 bodov do pásma 2 % - 2,25 %

Fed zvýšil úrokové sadzby v tomto roku už trikrát, do konca roka sa očakáva ešte jedno sprísnenie a v roku 2019 ďalšie tri.

Washington 26. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s prognózami sprísnila menovú politiku. Zvýšila tiež očakávania týkajúce sa rastu ekonomiky v tomto aj budúcom roku.



Menový výbor (FOMC) Fedu zvýšil kľúčový úrok o 25 bázických bodov do pásma 2 % až 2,25 %, kde sa naposledy nachádzal v apríli 2008. To je už ôsmy nárast kľúčovej sadzby od začiatku normalizácie menovej politiky v decembri 2015.



Fed držal kľúčový úrok prakticky na nule od decembra 2008 až do decembra 2015, keď spustil aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky, aby podporil ekonomiku zasiahnutú finančnou krízou.



Členovia FOMC sú tiež o niečo optimistickejší ohľadom vyhliadok ekonomiky USA. Aktuálne počítajú so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku o 3,1 %. Ešte v júni predpovedali expanziu len o 2,8 %. Rastová prognóza pre rok 2019 stúpla o 0,1 percentuálneho bodu na 2,5 % a pre rok 2020 zostala na úrovni 2 %. FOMC prvýkrát zverejnil predpoveď pre rok 2021, v ktorom očakáva zvýšeníe HDP o 1,8 %.