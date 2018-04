Koalícia chce zvyšovať minimálnu mzdu, majú si polepšiť aj učitelia

Fico avizoval, že v budúcom roku dôjde opäť k výraznému poklesu deficitu aj dlhu, klesať má nezamestnanosť a rásť má zamestnanosť.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Koalícia chce pred sociálnych partnerov predstúpiť so zoznamom návrhov opatrení na zlepšenie životnej úrovne. Mala by byť uzatvorená akási dvojročná zmluva. Tá by mala garantovať v rokoch 2019 a 2020 rast minimálnej mzdy, ale aj miezd vo verejnom sektore. Uviedol to po skončení Koaličnej rady predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že koalícia chce aj razantné zvýšenie platov učiteľov či zdravotných sestier.



Fico avizoval, že v budúcom roku dôjde opäť k výraznému poklesu deficitu aj dlhu, klesať má nezamestnanosť a rásť má zamestnanosť. "Ak sa zhodneme na tom, že tejto krajine sa darí, vtedy sa treba podeliť s verejnosťou o tento ekonomický úspech," poznamenal opäť Fico.



Konkrétne opatrenia, ktoré by mali byť v novom sociálnom balíčku, koalícia ešte neprezradila. Fico len priblížil, že vláda chce pristúpiť k razantnému zvýšeniu platov vo verejnej, štátnej správe, platov učiteľov a zdravotných sestier.



"Chceme zvyšovať minimálnu mzdu. Chceme prísť s našimi návrhmi medzi sociálnych partnerov a nájsť dohodu s tým, že by sme privítali dvojročnú zmluvu. Teda urobiť dohodu, ktorá by garantovala, že v roku 2019 a 2020 na základe sociálneho dialógu bude presne dohodnuté, ako budú rásť mzdy vo verejnom sektore, ako bude rásť minimálna mzda, ako si ľudia polepšia," povedal Fico.



Každá koaličná strana pritom predloží vlastné návrhy. "Ekonomika je natoľko efektívna, že nám umožní urobiť niekoľko opatrení. Sme dohodnutí na tom, že chceme ísť do opatrení, ktoré budú mať efekt 50:50. Na jednej strane ľudia pocítia tieto opatrenia na svojej peňaženke, ale na druhej strane toto opatrenie bude viesť ku zvýšeniu príjmov pre štátny rozpočet, k ďalšiemu štartovaniu ekonomiky a k ďalším pozitívnym efektom," uviedol Fico. Zároveň poznamenal, že opatrenia, ktoré predstaví koalícia sociálnym partnerom, "budú veľmi zaujímavé".



Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že opatrenia by mali byť do legislatívneho procesu uvedené počas tohto roka. "Cítil som konštruktívny pozitívny prístup. Padali len rýdzo odborné argumenty. Pri takej atmosfére sa dá tvoriť a pracovať," poznamenal Danko.



Podľa predsedu Mosta-Híd Béla Bugára vláda plní to, čo sľúbila. "Už 14. februára tohto roka vládna koalícia avizovala, že sa bude snažiť určitým spôsobom zvyšovať životnú úroveň aj tým, ktorí čakajú od tejto vlády možno viac. To sú jednak zdravotné sestry, učitelia, zamestnanci v štátnej a verejnej správe. Po pár mesiacoch sa už dohodla vládna koalícia," myslí si Bugár.



Minister financií Peter Kažimír opäť zopakoval, že vláda nemení svoj cieľ týkajúci sa vyrovnaného hospodárenia, ktoré má byť do roku 2020. "Plníme programové vyhlásenie vlády, v ktorom je jasne napísané, že vyrovnané hospodárenie bude do roku 2020. V roku 2021 plánujeme nulový deficit," dodal Kažimír.