MINISTER Á. ÉRSEK JE NESPOKOJNÝ S TEMPOM PRÁC NA D1 PRI ŽILINE

Správu aktualizujeme.

Višňové 21. júna (TASR) – Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) je nespokojný s tempom výstavby diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Výhovorku, že sa na stavbe niečo deje, neprijíma. Od posledného kontrolného dňa sa práce síce zintenzívnili, no podľa ministra je to stále málo. Érsek požaduje do mesiaca predloženie harmonogramu prác s termínom ukončenia úseku a v termínoch nemieni ustupovať.