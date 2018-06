VIDEO: Nezamestnanosť v SR v máji 2018 poklesla na 5,37 %

Pokles zaznamenali v siedmich krajoch.

Bratislava 19. júna (TASR) – Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v máji 2018 dosiahla hodnotu 5,37 %. Medzimesačne sa znížila o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne klesla o 1,98 p. b. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Marián Valentovič za účasti ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).



Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v máji tohto roku podľa Valentoviča predstavoval 148.090 osôb. Medzimesačne poklesol o 1521 osôb, medziročne sa znížil o 52.301 osôb.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v máji 2018 dosiahla 6,58 %. Medzimesačne klesla o 0,07 p. b. a medziročne o 2,11 p. b.



Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v máji tohto roku 181.494 osôb, medzimesačne klesol o 2024 osôb a medziročne sa znížil o 55.440 osôb.



V máji 2018 sa podľa Valentoviča zaznamenal pokles miery evidovanej nezamestnanosti v siedmich krajoch. Najvýraznejší medzimesačný pokles, o 0,13 p. b., sa dosiahol Prešovskom kraji. V Trnavskom kraji sa zaznamenal nárast miery evidovanej nezamestnanosti o 0,05 %.



Z regionálneho pohľadu podľa Valentoviča zaevidoval v máji najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti Prešovský kraj (9,09 %). Úroveň nad slovenský priemer (5,37 %) dosiahol ešte Banskobystrický kraj s 7,55 % a Košický kraj s 8,87 %.







Na okresnej úrovni v máji 2018 v 50 okresoch klesla medzimesačne miera evidovanej nezamestnanosti, v 28 okresoch miera nezamestnanosti mierne vzrástla a v okrese Púchov sa nezmenila.



Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenali úrady práce v okrese Rimavská Sobota (17,87 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti (1,90 %) dosiahol okres Galanta.



Z hľadiska štruktúry bolo podľa Valentoviča najviac voľných pracovných miest v profesiách operátori a montéri strojov a zariadení (35.591 miest), ďalej kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (17.319 miest) a v kategórii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9959 miest).



"Z pohľadu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie môžem konštatovať pokles vo všetkých kategóriách, okrem jednej. Vzhľadom na to, že hodnotíme mesiac máj, tak môžeme konštatovať 'prítok' absolventov vysokých škôl, čo predstavovalo nárast počtu uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov medzimesačne o 758. V ostatných kategóriách, či už je to nad 50 rokov, sme zaznamenali medzimesačný pokles o 905 osôb. Pri dlhodobo nezamestnaných sme zaznamenali medzimesačný pokles až o 2366 osôb," spresnil Valentovič.