A. Kiska sa stretne s kandidátmi do NBS v priebehu dvoch týždňov

Bratislava 31. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa stretne s kandidátmi na guvernéra a viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) v priebehu dvoch týždňov. Uviedol to jeho hovorca Roman Krpelan.



"V priebehu najbližších dvoch týždňov sa stretne prezident s kandidátmi na guvernéra a viceguvernéra NBS a potom oznámi svoje rozhodnutie," priblížil Krpelan.



Návrh vlády na obsadenie postu guvernéra NBS súčasným ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) schválila ešte v decembri minulého roka Národná rada (NR) SR. Parlament rovnako schválil aj vládny návrh na viceguvernéra, ktorým má byť Jozef Hudák. Do funkcie oboch ešte musí menovať prezident.



Guvernér NBS Jozef Makúch by mal v marci skončiť vo svojej funkcii. Vzdanie sa svojho postu oznámil v novembri minulého roka Bankovej rade NBS.



Makúch Bankovú radu NBS o odstúpení informoval s tým, že svoju funkciu bude vykonávať do vymenovania nového guvernéra NBS. Oficiálne sa malo skončiť jeho funkčné obdobie v roku 2021.