Slovensko je prvou krajinou pilotného programu Refundit

S uvedením aplikácie do praxe sa počíta začiatkom prvého kvartálu 2019.

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovensko a jeho hlavné mesto Bratislava budú ako prvé miestom vývoja a realizácie pilotnej digitálnej platformy "Refundit", ktorá umožní návštevníkom Slovenska jednoduchým spôsobom uplatniť si vrátenie DPH pri ich nákupoch a vyvezení tovaru z krajiny. Slovensko, ako uviedol v pondelok pri prezentácii projektu za účasti jeho tvorcov z Izraela Uriho Levina a Ziv Tirosha predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), by sa malo stať atraktívnejšie pre turistov.



Podľa prezidenta Finančnej správy SR Františka Imreczeho platforma znamená zjednodušenie vrátenia dane z pridanej hodnoty (DPH) turistom prostredníctvom digitálnej aplikácie, ktorý spúšťa finančná správa v spolupráci s izraelským start-upom Refundit.







Podľa Imreczeho Refundit je projekt, vďaka ktorému Slovensko získa prvenstvo vo svete. "Staneme sa totiž pilotnou krajinou, ktorá nasadí novú digitálnu aplikáciu na uľahčenie spôsobu vrátenia DPH turistom. Jednoducho už žiadne formuláre, žiadne návštevy úradov. Dnes je proces vracania DPH pre turistov pomerne zložitý. Preto im ho chceme uľahčiť. Slovensko môže byť svojím konaním vzorom a inšpirovať ostatné krajiny. Rozšírenie aplikácie aj do iných krajín by uľahčilo život aj slovenským turistom," zdôraznil.



Podľa premiéra každoročne sa zvyšuje počet turistov, ktorí prídu na Slovensko. Vďaka takýmto projektom sa Slovensko môže všade vo svete prezentovať ako krajina, ktorá chce byť férová voči turistom. "Chceme docieliť, aby mali turisti čo najjednoduchší prístup nielen do krajiny, ale aj k slovenským službám a vráteniu svojich peňazí. Chceme tým podporiť aj biznis v regiónoch, všetkých obchodníkov. Čím viac sa totiž bude zvyšovať návštevnosť Slovenska, aj práve vďaka podobným opatreniam, tým viac nákupov a tržieb to prinesie pre našich obchodníkov," dodal premiér.







Podľa podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra (Smer-SD) spustením aplikácie sa zníži administratívna záťaž. Vďaka aplikácii bude žiadanie o vrátenie DPH pre turistov jednoduchšie. Je presvedčený, že touto aplikáciou Slovensko podporí biznis a turistický ruch, a tým podporí aj podnikateľov. V konečnom dôsledku sa nám teda tento férový prístup vráti.



Na Slovensku bolo za rok 2017 turistom vrátených 2,8 milióna eur prostredníctvom 1291 obchodníkov, platcov DPH, u ktorých si turisti uplatnili vrátenie DPH. Finančná správa predpokladá, že výška vyplatenej sumy sa po spustení aplikácie zvýši.



Spustenie aplikácie Refundit predstavuje ďalší krok v digitalizácii Slovenska a finančnej správy a zvýšenie efektivity procesov finančnej správy. S uvedením aplikácie do praxe sa počíta začiatkom prvého kvartálu 2019.