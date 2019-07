Systém eKasa je podľa Finančnej správy funkčný

Prezidentka FS SR zdôraznila, že termín zavedenia eKasy a povinnosť napojenia sa na FS SR 1. júl 2019 zostal platný.

Bratislava 17. júla (TASR) - Systém eKasa online napojenia registračných pokladníc na Finančnú správu (FS) SR je funkčný. Uviedla to v stredu na brífingu prezidentka FS SR Lenka Wittenbergerová za účasti generálneho riaditeľa sekcie boja proti podvodom a analýz rizík Ladislava Hannikera.



"Máme za sebou viac ako dva týždne fungovania ekasy v ostrej prevádzke. Môžem skonštatovať, že eKasa funguje v normálnom režime, čo potvrdzujú aj nasledovné čísla. V systéme eKasa je aktívnych, to znamená, že vydáva pokladničné doklady, viac ako 100.000 pokladníc. Zatiaľ z očakávaného počtu eviduje tržbu v tomto systéme viac ako polovica podnikateľov," priblížila Wittenbergerová.







"Denne v tomto systéme zaevidujeme viac ako 2,5 milióna vydaných pokladničných dokladov. Od apríla, kedy sa spustil systém pre nových podnikateľov, sme v tomto systéme zaevidovali už viac ako 71 miliónov pokladničných dokladov. eKasa je teda funkčná, podnikatelia v nej evidujú tržby a sú online napojení na finančnú správu," spresnila.



Zdôraznila zároveň, že termín zavedenia eKasy a povinnosť napojenia sa na FS SR 1. júl 2019 zostal platný. "Jediná zmena nastala iba pri pokutách, kde Národná rada SR prijala legislatívnu úpravu a zaviedla prechodné obdobie do konca roka 2019 pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí požiadali o pridelenie kódu eKasa a čakajú na dodanie svojej online registračnej pokladnice," podčiarkla.







Kontroly v súvislosti s eKasou však nie sú jediné kontroly, ktoré FS SR v súčasnosti vykonáva, respektíve plánuje vykonať. "Kontroluje používanie kás na aktuálne prebiehajúcich akciách, ako sú napríklad festivaly. Kontrolujeme tam aj kontrolné známky na alkohole a na cigaretách. V blízkom období sa budeme sústreďovať aj na kontroly rekreačných poukazov a daňových licencií," informovala Wittenbergerová.



Efektivita kontrol finančnej správy sa podľa nej každoročne zvyšuje. "Aktuálne dosahujeme 75-percentnú efektivitu pri výkone našich kontrol a v tomto trende zvyšovania efektivity chceme aj pokračovať. Za prvých päť mesiacov (roka) sme vykonali takmer 4000 kontrol, 4000 miestnych zisťovaní a takmer 12.000 ústnych pojednávaní. Výsledkom sú nálezy v objeme viac ako 300 miliónov eur," avizovala.



"V minulom týždni sme urobili prvú akciu na kontrolu eKasy, volala sa interne Biela sova. Bolo tam vykonaných viac ako 400 kontrol, u ktorých sa zistilo viac ako 200 nálezov. Veľmi zaujímavé je, že najčastejší nález, ktorý sme zaznamenali, a o ktorom sme si mysleli, že s ním nebudeme tak často bojovať, je stále nevydaný blok, teda neevidovanie tržby ako takej," doplnil Hanniker.



Podľa Hannikera za zistené nedostatky FS SR už udelila aj pokuty. "Udelili sme sankcie vo výške približne 47.000 eur, najviac pokút bolo za nezaevidovanie tržby v celkovej výške viac ako 17.000 eur," spresnil.



Tento týždeň v kontrolách podľa jeho slov finančná správa pokračuje. "Chcem upozorniť, že nie je naším primárnym cieľom pokutovať, aj napriek tomu, že zo zákona pokuty udeliť musíme, ale snažíme sa kontrolami upozorňovať na nové povinnosti a docieliť, aby o kód eKasa požiadali všetci, ktorí oň požiadať mali," povedal Hanniker.



Pokuty sú podľa jeho slov vysoké, pričom sa pohybujú od 330 eur, pri opakovanom porušení násobne viac, až do 20.000 eur, pričom hrozí aj odňatie živnostenského oprávnenia



Problémom pri používaní eKasy je podľa neho aj používanie softvéru tzv. tretích strán, čo je zakázané. Používateľov na používanie nedovoleného softvéru FS SR podľa Hannikera upozorňovala. "Nešvárom je aj opakované vytláčanie toho istého bločku, mali sme podozrenie, že ho potom dávajú viacerým klientom. To sa nám potvrdilo," dodal.