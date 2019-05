USA zvýšia clá na čínske tovary v hodnote 200 mld. USD

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že čínska delegácia, ktorá tento týždeň pricestuje do Washingtonu na ďalšie kolo obchodných rokovaní, chce uzavrieť dohodu.

Washington 8. mája (TASR) - Je potvrdené, že USA od piatka (10. 5.) zvýšia clá na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD (178,81 miliardy eur) z 10 % na 25 %. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na správu oficiálneho denníka americkej vlády (Federal Register).



Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že čínska delegácia, ktorá tento týždeň pricestuje do Washingtonu na ďalšie kolo obchodných rokovaní, chce uzavrieť dohodu. "Čína nás práve informovala o tom, že teraz príde do USA uzavrieť dohodu," napísal Trump na Twitteri. "Uvidíme, ale ja som veľmi spokojný s viac ako 100 miliardami dolárov ročne z ciel v americkej pokladnici, skvelé pre USA, nie dobré pre Čínu!" dodal Trump.



Trump v nedeľu (5. 5.) prekvapivo signalizoval, že zvýši clá na dovoz čínskych tovarov v hodnote 200 miliárd USD. Ako dôvod uviedol, že obchodné rokovania sú pomalé. Predstavitelia Bieleho domu neskôr signalizovali, že Peking stiahol svoje sľuby, ktoré dal počas doterajších rokovaní.



Agentúra Reuters uviedla s odvolaním sa na zdroje z americkej vlády aj súkromného sektora oboznámené s rokovaniami, že minulý piatok (3. 5.) v noci prišiel z Pekingu do Washingtonu upravený 150-stranový návrh obchodnej dohody.



Čína údajne stiahla svoje sľuby týkajúce sa základných požiadaviek USA. Boli to sľuby, ktoré mali riešiť hlavné výhrady Washingtonu, pre ktoré USA spustili obchodnú vojnu, týkajúce sa krádeže duševného vlastníctva a obchodných tajomstiev, vynucovania technologických transferov, konkurencie, prístupu k finančným službám a menovej manipulácie. To bol údajne dôvod, prečo Trump v nedeľu ohlásil zvýšenie ciel.



(1 EUR = 1,1185 USD)