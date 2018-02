V Dolnom Kubíne sa skončilo rozpočtové provizórium

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Dolný Kubín 1. februára (TASR) – Dolnokubínski poslanci na svojom štvrtkovom mimoriadnom rokovaní jednohlasne schválili rozpočet na rok 2018 v objeme viac ako 15,8 milióna eur. Pre mesto sa tým skončilo mesačné obdobie rozpočtového provizória. Samospráva najviac peňazí investuje do komunikácií. Pre TASR to povedal referent informovania verejnosti Mestského úradu v Dolnom Kubíne Martin Buzna.



„Mesto bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom,“ informoval Buzna. Radnica predpokladá, že by tento rok v rámci bežných príjmov malo do rozpočtu pribudnúť 14.009.486 eur, a to vrátane príjmov rozpočtových organizácií a prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Kapitálové príjmy sú podľa slov referenta informovania verejnosti rozpočtované v objeme 755.480 eur.



Bežné výdavky samosprávy predstavujú sumu viac ako 13,5 milióna eur. „Kapitálové výdavky boli schválené vo výške 1.927.632 eur, výdavkové operácie sú rozpočtované vo výške 358.012 eur a ich použitie je spojené so splácaním úverov mesta,“ ozrejmil.



Dolnokubínska samospráva bola v provizóriu od začiatku januára po tom, ako poslanci na decembrovom zastupiteľstve nepodporili predložený návrh rozpočtu. Jeden z poslancov hlasujúci proti návrhu, Matúš Lakoštík vtedy pre TASR povedal, že dôvodom bolo najmä zlyhanie v komunikácii a nedostatočný čas na preštudovanie rozpočtu.

