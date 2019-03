Zmluva so zhotoviteľom D1 s tunelom Višňové sa ukončí dohodou

Zmluva sa ukončí na základe vzájomnej dohody oboch strán, a to okamžite s tým, že zhotoviteľ, ktorým je taliansko-slovenské konzorcium, by mal v stanovenej lehote vypratať stavenisko.

Bratislava 6. marca (TASR) – Zmluva so zhotoviteľom diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala sa ukončí dohodou. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda. Uzavretie dohody o ukončení zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a združením Salini Impregilo - Dúha mala odobriť aj Európska komisia (EK).



Zmluva sa ukončí na základe vzájomnej dohody oboch strán, a to okamžite s tým, že zhotoviteľ, ktorým je taliansko-slovenské konzorcium, by mal v stanovenej lehote vypratať stavenisko. Vyplatenie podzhotoviteľov by zároveň malo byť v rámci dohody zabezpečené formou novej bankovej záruky vystavenej súčasným zhotoviteľom. Ak dôjde k dokončeniu úseku na základe otvoreného procesu verejného obstarávania, mal by sa tiež navýšiť príspevok z fondov Európskej únie (EÚ).



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa podľa schváleného materiálu nevzdáva zmluvných nárokov voči zhotoviteľovi. Ide najmä o zmluvné pokuty. V prípade ich potvrdenia zo strany Medzinárodnej komisie na riešenie sporov ich bude môcť od zhotoviteľa vymáhať. Jednou z podmienok EK bola tiež detailná inventarizácia staveniska za účasti zhotoviteľa.



Nevýhodou, ktorá vyplýva z tohto riešenia, sú podľa materiálu náklady spojené s dokončením projektu. To však môže byť kompenzované navýšením príspevku z EÚ. Rizikom tiež podľa rezortu dopravy môže byť dodržanie prísnych pravidiel verejného obstarávania, ktoré kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) aj Komisia.



Alternatívou k dohode by bolo jednostranné ukončenie zmluvy o dielo zo strany NDS. To by však podľa rezortu dopravy prinieslo množstvo rizík. Jedným z nich by bolo oddialenie dokončenia úseku o viacero rokov z dôvodu obštrukcií zo strany zhotoviteľa a prípadné blokovanie staveniska. Ďalšími nevýhodami by bola strata časti príspevkov, ktoré boli na stavbu tohto úseku diaľnice aj nadväzujúceho úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka získané z EÚ i ohrozenie dátumu sprejazdnenia tohto súvisiaceho úseku. MDV upozornilo, že v rámci tejto alternatívy by mohli vzniknúť aj dlhodobé spory.