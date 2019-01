Železnice a odbory sa dohodli na novej kolektívnej zmluve

Nová kolektívna zmluva, ktorá platí od 1. februára tohto roka do 31. decembra 2020, podľa Lukáča garantuje zamestnancom výhody nad rámec Zákonníka práce a umožní čerpať sociálny fond.

Bratislava 31. januára (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a odborové organizácie sa dohodli na znení kolektívnej zmluvy na roky 2019 – 2020. Neobsahuje však definitívny mzdový nárast, vo vyjednávaní o tejto otázke sa tak bude pokračovať. Informoval o tom hovorca ŽSR Michal Lukáč po štvrtkovom rokovaní odborov so zamestnávateľom.



Nová kolektívna zmluva, ktorá platí od 1. februára tohto roka do 31. decembra 2020, podľa Lukáča garantuje zamestnancom výhody nad rámec Zákonníka práce a umožní čerpať sociálny fond. Zmluva neobsahuje definitívny nárast miezd, a preto vyjednávanie o mzdovom náraste pre roky 2019 a 2020 bude pokračovať. Dovtedy sa obe strany dohodli, že zamestnávateľ bude vyplácať mesačnú prémiu vo výške 45 eur, ktorá bude poskytnutá s prihliadnutím na odpracované hodiny v príslušnom kalendárnom mesiaci. Táto prémia bude podľa Lukáča súčasťou mzdy už za mesiac január.



Generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč ocenil po rokovaní prístup odborových organizácií. "Verím, že tému mzdového nárastu uzatvoríme v čo najkratšom čase a zároveň dokážeme zabezpečiť finančnú stabilitu spoločnosti," zdôraznil.



Podpredsedníčka Odborového združenia železničiarov (OZŽ) Darina Fabuľová, ktorá bola zároveň hlavným kolektívnym vyjednávačom za odbory, skonštatovala, že odborové organizácie pristúpili k rokovaniu zodpovedne, pričom si uvedomovali nutnosť uzatvorenia kolektívnej zmluvy, aby z nej zamestnanci mohli čerpať benefity. "Uzatvorenie kolektívnej zmluvy považujeme za obnovenie sociálneho dialógu a uzatvorenie sociálneho zmieru," dodala Fabuľová.



Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR 11. januára vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom bol prístup zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu. Chceli upozorniť na "ohrozenie sociálneho zmieru" skončením platnosti kolektívnej zmluvy ŽSR na roky 2017 – 2018 dňom 31. decembra 2018 a vydaním jednostranného vnútorného nariadenia generálneho riaditeľa. Týmto nariadením sa podľa odborových organizácií rozhodol autonómne a bez dohody so sociálnymi partnermi garantovať ním vybrané benefity.