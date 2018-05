Británia bude musieť zaplatiť účet za brexit aj bez dohody o obchode

Britskí predstavitelia súkromne povedali, že sa snažia dosiahnuť, aby boli platby EÚ podmienené uzavretím budúcej obchodnej dohody.

Londýn 28. mája (TASR) - Spojené kráľovstvo bude musieť zaplatiť tzv. účet za brexit, aj keď sa mu nepodarí uzavrieť dohodu s Európskou úniou (EÚ) o obchode. Potvrdila to Suella Bravermanová, členka kabinetu premiérky Theresy Mayovej, počas "grilovania" v parlamente.



Mayová v snahe dosiahnuť, aby verejnosť a stúpenci brexitu vo vláde ľahšie prehltli túto horkú pilulku v hodnote 39 miliárd libier (44,55 miliardy eur), trvá na tom, že finančné vyrovnanie a dohoda o voľnom obchode sú súčasťou toho istého balíka. EÚ však vždy dávala jasne najavo, že ide o dva samostatné body.



Počas "grilovania" bola Bravermanová nútená priznať, že parlament bude hlasovať o zaplatení tzv. účtu za rozvod ešte predtým, ako bude hotový právny text budúcej obchodnej dohody. A akékoľvek rozhodnutie zastaviť platby, ktoré budú pokračovať ešte roky po brexite, by si vyžadovalo opätovné prerokovanie rozvodu.



Podľa analytikov je obzvlášť dôležité, že to priznala práve Bravermanová, podporovateľka brexitu, ktorá stála na čele skupiny 60 konzervatívnych euroskeptických zákonodarcov. Ich súčasný vodca Jacob Rees-Mogg vystupuje zvlášť kriticky voči Mayovej a trvá na tom, že Spojené kráľovstvo by nemalo zaplatiť EÚ ani cent bez obchodnej dohody.



Ide o "toxickú" tému. Tvrdí stúpenci brexitu už teraz vyhlasujú, že premiérka Mayová robí príliš veľa ústupkov Bruselu, vrátane jej najnovšieho plánu na udržanie väzieb s EÚ v rámci colnej únie niekoľko rokov po brexite. Cieľom je zachovať otvorenú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom.



Britskí predstavitelia súkromne povedali, že sa snažia dosiahnuť, aby boli platby EÚ podmienené uzavretím budúcej obchodnej dohody. Uvedomujú si totiž, akú negatívnu reakciu na domácej scéne by mohol vyvolať fakt, sa Británia ďalej platí miliardy libier Únii bez zabezpečenia obchodnej dohody.



Zákonodarcovia z parlamentného výboru pre brexit štyrikrát požiadali vládu, aby sa pokúsila spojiť platby s budúcu obchodnou dohodou. Bravermanová sa vyhýbala tejto otázke, nakoniec však vyšla s farbou von. "Ak by došlo k zmene podmienok, pri ktorých by sa tieto platby mali zastaviť, bude si to vyžadovať opätovné prerokovanie a preskúmanie toho, čo bolo dohodnuté, pokiaľ ide o dohodu (o finančnom vyrovnaní) s EÚ," povedala.



Britskí zákonodarcovia majú hlasovať o dohode o brexite neskôr v tomto roku. Podľa ministra pre brexit Davida Davisa parlament sotva schváli návrh zákona o rozvode, ak nebude mať detailnú predstavu o tom, aký druh obchodnej dohody je v ponuke. EÚ hovorí, že dohoda o brexite je dohodou o vyrovnaní záväzkov, ktoré vznikli Británii počas členstva v bloku, a nemá nič spoločné s budúcimi vzťahmi.



Rokovania sú štruktúrované tak, že doteraz sa týkali najmä podmienok rozvodu a do októbra má byť odsúhlasená dohoda o rozdelení. Spolu s ňou sa očakáva politické vyhlásenie o tom, ako si obe strany predstavujú budúce obchodné vzťahy, ale to nebude právne záväzné.



(1 EUR = 0,87540 GBP)