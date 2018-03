Británia by pri rokovaní o brexite nemala zabúdať na cestovný ruch

Globálny cestovný ruch a turistický priemysel vlani zaznamenal nárast o 4,6 %.

Londýn 22. marca (TASR) - Británia by v rámci rokovaní o brexite nemala zabúdať na potreby cestovného ruchu, ktoré by mali patriť medzi jej priority. Inak riskuje, že toto odvetvie, ktoré môže vytvárať nové pracovné miesta, prestane rásť. Uviedla to vo štvrtok britská asociácia cestovného ruchu.



Podľa údajov Svetovej rady pre cestovný ruch (WTTC) príspevok britského turistického priemyslu k hrubému domácemu produktu (HDP) v roku 2017 vzrástol o 6,2 %. To je oveľa väčšie tempo ako v prípade celej ekonomiky, ktorá vlani expandovala o 1,5 %.



A hoci slabšia libra pomohla prilákať zahraničných návštevníkov do Spojeného kráľovstva a Briti pre ňu dovolenkovali doma, WTTC upozorňuje, že krajina si musí udržať prístup na jednotný európsky letecký trh, aby cestovný ruch pokračoval v raste.



"Toto prepojenie je nevyhnutné. Je potrebné zabezpečiť, aby brexit negatívne neovplyvnil turistický priemysel," uviedla prezidentka a generálna riaditeľka WTTC Gloria Guevaraová.



WTTC odhaduje, že cestovný ruch môže vytvoriť okolo 400.000 nových pracovných miest v Británii počas nasledujúcich 10 rokov.



Británia však musí tiež zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre turistický priemysel. Ak nebude tento faktor brať do úvahy pri rokovaniach o brexite, nebude schopná maximalizovať svoje rastové možnosti v tomto odvetví, uviedla Guevaraová.



Pripomenula, že cestovný ruch, na rozdiel od iných odvetví, ako je napríklad výroba, nestráca toľko pracovných miest v dôsledku automatizácie. Navyše ponúka ľuďom šancu vypracovať sa zo vstupnej pozície až do manažmentu.



Globálny cestovný ruch a turistický priemysel vlani zaznamenal nárast o 4,6 %. V roku 2017 každé piate nové pracovné miesto (20 %) bolo vytvorené v turistickom priemysle.