Británia oznámi clá až po rozhodnutí o brexite bez dohody

Londýn 6. marca (TASR) - Británia zverejní svoj prístup k clám na dovážaný tovar až po tom, keď prijme rozhodnutie o odchode z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Vyhlásil to v stredu minister pre podnikanie Greg Clark.



Británia má v súčasnosti voľný prístup na trhy v EÚ, bez ciel, a využíva obchodné dohody Únie s inými krajinami. Ale ak opustí 29. marca európsky blok bez dohody, na jej export sa budú automaticky vzťahovať clá podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Podnikatelia čakajú na správu, či vláda následne zavedie recipročné clá na dovoz z EÚ. Parlament v Londýne má na budúci týždeň rozhodnúť o tom, či Británia prijme dohodu s EÚ o brexite, odíde bez dohody, alebo požiada o odklad brexitu.



Clark pre BBC Radio povedal, že o clách by sa rozhodovalo len vtedy, ak by Británia 29. marca odchádzala bez dohody. Pokračujú však práce na príprave a finalizácii ciel, ale budú zverejnené až po tom, keď bude známe, že Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 29. marca bez dohody, dodal.



Televízia Sky News totiž uviedla, že vláda v Londýne zníži 80 až 90 % všetkých ciel na dovezený tovar v prípade brexitu bez dohody. To je dobrá správa pre spotrebiteľov, pretože to zníži ceny tovarov v obchodoch, ale potenciálne hrozná správa pre domácich výrobcov, ktorí by tak boli náhle vystavení čoraz silnejšej medzinárodnej konkurencii.