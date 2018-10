Británia zvýšila prognózu rastu ekonomiky v roku 2019 na 1,6 %

Ešte marci prognózoval Britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) expanziu len o 1,3 %.

Londýn 29. októbra (TASR) - Británia zvýšila prognózu rastu ekonomiky v roku 2019. Minister financií Philip Hammond pri predstavovaní rozpočtových plánov vlády zároveň oznámil, že krajina prichádza ku koncu obdobia úspor.



Britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) aktuálne počíta v roku 2019 so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,6 %. Ešte marci prognózoval expanziu len o 1,3 %. Prognóza rastu pre roky 2020 sa zvýšila na 1,4 % z 1,3 % a pre rok 2021 zostala na úrovni 1,4 %. OBR naopak znížila predpoveď pre tento rok z 1,5 % na 1,3 %, čo by bolo najmenej od roku 2009.



Hammond odštartoval svoj pondelkový prejav v parlamente tým, že má rozpočet "pre tvrdo pracujúce rodiny" a ohlásil koniec obdobia úspor. Varoval však, že ak Británia v marci budúceho roka vystúpi z Európskej únie (EÚ) bez dohody, čo bude mať výrazný negatívny vplyv na ekonomiku, bude musieť zmeniť plány týkajúce sa nárastu výdavkov. Tým zvýšil tlak na rebelov v Konzervatívnej strane, aby prestali blokovať brexitovú stratégiu premiérky Theresy Mayovej.



Hammond uviedol, že rozpočtový deficit bude v prebiehajúcom roku nižší a dosiahne 1,2 % HDP a nie 1,8 % HDP, ako sa predpokladalo ešte v marci. Do finančného roka 2023/24 by schodok mal klesnúť na 0,8 % HDP.