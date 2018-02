Británia si stále želá, aby prechodné obdobie trvalo dva roky

EÚ povedala, že chce, aby sa prechodná fáza po brexite skončila najneskôr 31. decembra 2020, čo by sa zhodovalo s koncom súčasného sedemročného rozpočtového obdobia bloku.

Londýn 21. februára (TASR) - Británia si stále želá, aby prechodné obdobie po jej odchode z Európskej únie (EÚ) trvalo približne dva roky. Uviedol to v stredu vládny zdroj a dodal, že politika kabinetu sa v otázke brexitu nezmenila.



"EÚ chce prechodné obdobie 21 mesiacov, my chceme približne 24 mesiacov," uviedol zdroj, podľa ktorého premiérka Theresa Mayová vylúčila prechod dlhší ako dva roky.



Londýnsky denník Daily Telegraph zase napísal, že európske vlády by mohli požadovať pokračovanie voľného pohybu svojich občanov v Británii aj po brexite, výmenou za voľný prístup finančných spoločností so sídlom na britských ostrovoch na jednotný trh EÚ. Noviny sa odvolávajú na diplomatov z EÚ a tvrdia, že sa o tomto návrhu "neformálne debatuje v bruselských kuloároch".



Medzitým sa tvrdé krídlo euroskeptikov vo vládnej Konzervatívnej strane v utorok (20.2.) stretlo s premiérkou v jej úrade na Downing Street a predložilo jej svoju predstavu o brexite. Žiadajú napríklad, aby Británia mala už počas prechodného obdobia možnosť meniť britské zákony a pravidlá namiesto toho, aby len akceptovala pravidlá Bruselu bez toho, aby ich mohla ovplyvňovať. Chcú tiež, aby Londýn mohol začať rokovať o obchode s inými štátmi hneď po vystúpení Británie z bloku, a nie až po skončení prechodného obdobia. Podľa nich by malo Spojené kráľovstvo akceptovať prechodné obdobie len vtedy, ak bude mať zaručenú dohodu o voľnom obchode s EÚ po jeho skončení.