Británia skopíruje väčšinu obchodných dohôd EÚ s tzv. tretími stranami

Vláda dúfa, že dokáže skopírovať približne 40 dohôd EÚ o voľnom obchode s tretími krajinami, ešte kým Británia opustí európsky blok na konci marca.

Londýn 24. januára (TASR) - Británia očakáva, že bude mať do konca marca pripravené dohody, ktoré nahradia existujúce obchodné zmluvy medzi Európskou úniou (EÚ) a tzv. tretími krajinami. Vyhlásil to vo štvrtok minister hospodárstva George Hollingbery.



"Verím, že väčšina z nich bude k dispozícii do 29. marca," povedal minister poslancom v parlamente.