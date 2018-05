Británia uvažuje o uplatňovaní colných sadzieb EÚ aj po roku 2020

Mayová však poprela fámy, že sa chystá požiadať Brusel, aby mohla Británia zostať v colnej únii aj po skončení prechodného obdobia.

Londýn 17. mája (TASR) - Británia uvažuje o uplatňovaní externých colných sadzieb Európskej únie (EÚ) aj po decembri 2020, na časovo obmedzené obdobie. Ide o "záložný plán" pre prípad, že by došlo k oneskoreniu zavedenia dohody o brexite. Uviedol to zdroj z vlády pod podmienkou zachovania anonymity.



Podľa tohto zdroja, vláda v Londýne sa pokúša nájsť spôsob, ako urobiť svoj záložný plány akceptovateľnejší pre Britániu. Považuje to za lepšie riešenie ako predĺženie prechodného obdobia.



Premiérka Theresa Mayová má problémy zjednotiť svoj kabinet, ktorý sa rozchádza v názoroch na podmienky tzv. rozvodu s EÚ a budúci colný režim. Tieto spory sú zároveň dôvodom, prečo rokovania o brexite stagnujú.



Mayová musí nájsť rovnováhu medzi požiadavkami ministrov, ktorí podporujú brexit, a zástancami čo najtesnejších možných vzťahov s EÚ v jej kabinete. Akýkoľvek náznak, že Británia by mohla zostať v colnej únii, by mohol viesť k revolte tvrdého jadra stúpencov brexitu.



Mayová však poprela fámy, že sa chystá požiadať Brusel, aby mohla Británia zostať v colnej únii aj po skončení prechodného obdobia.



Jeden zo zdrojov uviedol, že diskusie o záložnom pláne sú súčasťou príprav na možné oneskorenie ratifikácie dohody o brexite, alebo pre prípad, že by došlo k problémom pri zavádzaní nových technológií na hranici s Írskom.



A aj v prípade, že by došlo k aktivácii tohto plánu, Londýn chce, aby mal možnosť uzatvárať nové obchodné dohody s inými štátmi mimo EÚ. Argumentuje, že Spojené kráľovstvo po prechodnom období už bude "mimo ekonomickú architektúru EÚ," uviedol zdroj.



Mayová od aktivácie článku 50 o vystúpení z EÚ deklaruje, že Británia opustí aj colnú úniu EÚ. Považuje to za jediný spôsob, ako umožniť Británii uzavrieť vlastné obchodné dohody s inými štátmi mimo bloku, čo bola jedna z požiadaviek kampane pred referendom o brexite.



Kritici ale upozorňujú, že vystúpenie Británie z colnej únie zvýši šancu na návrat k tvrdým hraniciam medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou, čo by mohlo viesť k opätovnému vzplanutiu sektárskeho násilia.