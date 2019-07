British Airways dostali pokutu za krádež údajov o cestujúcich hekermi

Odcudzené údaje obsahovali mená zákazníkov, poštové adresy, e-mailové adresy a informácie o kreditných kartách, ale nie o ich ceste, či detaily pasov.

Londýn 8. júla (TASR) - Letecká spoločnosť British Airways (BA) čelí pokute vyše 183 miliónov libier za to, že počítačoví hekeri jej minulý rok ukradli detaily o bankových účtoch státisícov cestujúcich. Oznámila to v pondelok materská skupina IAG.



IAG vo vyhlásení uviedla, že úrad britského komisára pre informácie má v úmysle udeliť leteckému dopravcovi finančný trest na základe zákona o ochrane údajov v celkovej výške 183,39 milióna libier (204,44 milióna eur). Pokuta predstavuje 1,5 % obratu British Airways v roku 2017, dodala IAG.



Generálny riaditeľ IAG Willie Walsh povedal, že zváži odvolanie proti pokute. Spoločnosť sa podľa neho snaží „podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby energicky bránila pozíciu aerolínií“.



Generálny riaditeľ BA Alex Cruz v tejto súvislosti skonštatoval, že letecká spoločnosť bola "prekvapená a sklamaná" trestom.



"British Airways rýchlo reagovala na trestný čin krádeže údajov zákazníkov," uviedol vo vyhlásení. "Na účtoch spojených s krádežou sme nezistili žiadne dôkazy o podvodoch či podvodných aktivitách. Ospravedlňujeme sa našim zákazníkom za nepríjemnosti, ktoré im táto udalosť spôsobila," dodal Cruz.



BA odhalila hekerský útok v septembri, len niekoľko mesiacov po tom, čo Európska únia sprísnila zákony na ochranu údajov, tzv. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).



Odcudzené údaje obsahovali mená zákazníkov, poštové adresy, e-mailové adresy a informácie o kreditných kartách, ale nie o ich ceste, či detaily pasov.



Po odhalení hekerského útoku BA sľúbili kompenzácie pre postihnutých zákazníkov a zverejnili v novinách po celom Spojenom kráľovstve ospravedlnenie. Krádež pritom označili za "veľmi sofistikovaný, škodlivý, útok na svoje webové stránky".



IAG je vlastníkom piatich leteckých spoločností, okrem BA jej patrí aj Aer Lingus, Iberia, Level a Vueling, ktorých sa útok nedotkol.