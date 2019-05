Bankrot ohrozí 5000 pracovných miest nielen druhého najväčšieho výrobcu ocele v Spojenom kráľovstve, ale aj ďalších 20.000 v dodávateľskom reťazci.

Londýn 22. mája (TASR) - Oceliareň British Steel mieri do konkurzu. Rokovania jej majiteľa, investičnej spoločnosti Greybull Capital, s vládou o finančnej pomoci stroskotali.



To ohrozí 5000 pracovných miest nielen druhého najväčšieho výrobcu ocele v Spojenom kráľovstve, ale aj ďalších 20.000 v dodávateľskom reťazci.



Majitelia British Steel sa snažili získať finančnú podporu od vlády vo výške 30 miliónov libier (34,24 milióna eur), aby udržali oceliareň nad vodou a vyriešili problémy, ktoré súvisia aj s brexitom.



Správcom konkurznej podstaty sa stane účtovnícka firma EY, ktorá sa pokúsi sa nájsť pre oceliareň kupca. Na celý proces bude dozerať príslušný vlády úrad.



"Situácia s British Steel je veľmi ťažká," povedal v stredu minister životného prostredia Michael Gove pre rozhlasovú stanicu BBC.



Vlastníkom oceliarne je investičná spoločnosť Greybull Capital, ktorá sa špecializuje na skupovanie problémových podnikov a ich oživenie. V roku 2016 zaplatila bývalému majiteľovi Tata Steel nominálnu jednu libru za stratovú firmu.



Teraz však bez vládnej podpory hrozí oceliarňam bankrot. Podľa zdrojov z priemyslu správcovia konkurznej podstaty by mohli byť vymenovaní už v stredu. Greybull to odmietol komentovať.



Think-tank IPPR odhaduje, že kolaps British Steel by viedol k stratám miezd v hodnote 2,8 miliardy GBP počas 10 rokov a náklady vlády by dosiahli 1,1 miliardy GBP.



Takýto vývoj by tiež znížil výdavky domácností o 1,2 miliardy GBP, čo by malo vplyv na hospodárstvo.



Podľa hlavného ekonóma IPPR Carysa Robertsa Británia potrebuje širšiu stratégiu pre celý priemysel, vrátane jeho základných odvetví, ako je výroba ocele, ktorá sa využíva v iných priemyselných sektoroch.



British Steel minulý týždeň vyhlásila, že má podporu akcionárov a veriteľov, a že výroba pokračuje ako obvykle, zatiaľ čo hľadá „trvalé riešenie" finančných ťažkostí.



Problémy British Steel sú spojené s poklesom objednávok od európskych zákazníkov pre neistotu v súvislosti s brexitom.



Firma tiež zápasí s oslabením libry od referenda o vystúpení krajiny z Európskej únie v júni 2016, a tiež s dôsledkami eskalujúcej obchodnej vojny medzi USA a Čínou.



Indický konglomerát Tata vstúpil na britský trh v roku 2007, keď kúpil britsko-holandskú skupinu Corus a neskôr ju premenoval na Tata Steel Europe. No po niekoľkých ťažkých rokoch Tata predala svoju britskú divíziu spoločnosti Greybull Capital za 1 libru.



(1 EUR = 0,87610 GBP)