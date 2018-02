Britská banka HSBC odhalila účet za brexit vo výške 28 miliónov USD

Účet HSBC je osemnásobne väčší ako suma, s ktorou počíta britský úrad pre dohľad nad finančným trhom.

Londýn 24. februára (TASR) - Britská banka HSBC vynaložila na právne, konzultačné a ďalšie služby spojené s brexitom 28 miliónov USD (22,81 milióna eur). Je to prvé konkrétne číslo, ktoré ukazuje, akým nákladom čelia firmy v Spojenom kráľovstve v súvislosti s jeho plánmi na vystúpenie z Európskej únie (EÚ).



HSBC v správe o svojich výsledkoch za rok 2017 odhalila, že v uplynulom roku vynaložila milióny v spojitosti s prípravami na odchod Británie z EÚ v marci budúceho roka.



Účet HSBC je osemnásobne väčší ako suma, s ktorou počíta britský úrad pre dohľad nad finančným trhom (Financial Conduct Authority, FCA) v odhade vlastných nákladov na brexit.



Podobný účet ako HSBC môžu pravdepodobne očakávať aj ďalšie veľké finančné inštitúcie, ktoré sa budú musieť pripraviť na život mimo EÚ. HSBC ako najväčšia britská banka môže čakať aj najvyššie náklady spojené s brexitom.



Banka už varovala, že v prípade tzv. tvrdého brexitu bez dohody s EÚ, by mohla presunúť až 1000 zamestnancov na kontinent. Očakáva sa, že najviac z nich skončí v Paríži. HSBC predpokladá, že tento najhorší scenár by ju mohol stáť 200 až 300 miliónov USD.



A zatiaľ čo náklady firiem na právne a iné profesionálne služby sa môžu vyšplhať rádovo na stovky miliónov libier, zároveň s nimi stúpa aj dopyt po odborníkoch (od právnikov, cez účtovníkov po IT expertov) v Británii a začína ich byť nedostatok.