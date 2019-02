Britská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú

Bank of England (BoE) v najnovšej prognóze uviedla, že britská ekonomika by tento rok mala vzrásť o 1,2 %. Pôvodne očakávala rast na úrovni 1,7 %.

Londýn 7. februára (TASR) - Britská centrálna banka zhoršila vo štvrtok prognózu tohtoročného rastu britskej ekonomiky, pričom ako dôvod uviedla nepriaznivý vývoj na zahraničných trhoch, ako aj rastúcu neistotu v súvislosti s blížiacim sa odchodom Británie z Európskej únie. Urobila tak po tom, ako hlavnú úrokovú sadzbu ponechala na pôvodnej úrovni.



Bank of England (BoE) v najnovšej prognóze uviedla, že britská ekonomika by tento rok mala vzrásť o 1,2 %. Pôvodne očakávala rast na úrovni 1,7 %. Zhoršila aj odhad rastu ekonomiky na rok 2020. Pôvodne počítala s rastom rovnako o 1,7 %, teraz očakáva, že dosiahne 1,5 %.



"Rast britskej ekonomiky sa ku koncu minulého roka spomalil a zdá sa, že v tomto trende pokračuje aj na začiatku tohto roka," uviedla BoE po tom, ako hlavnú úrokovú sadzbu ponechala na úrovni 0,75 %.



Banka poukázala na slabšiu aktivitu na zahraničných trhoch, ale aj na fakt, že "neistota súvisiaca s brexitom sa od novembrového zasadnutia menového výboru banky výrazne zvýšila". Boe zároveň dodala, že ekonomické vyhliadky budú aj naďalej do veľkej miery závisieť od spôsobu odchodu Británie z Európskej únie.



Británia plánuje opustiť EÚ 29. marca tohto roka, dohodu o odchode vyrokovanú s Bruselom britskou premiérkou Theresou Mayovou ale britský parlament odmietol.