Britská centrálna banka vyzvala EÚ, aby umožnila plniť finančné zmluvy

Londýn 9. októbra (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vyzvala v utorok Európsku úniu (EÚ), aby prijala opatrenia, ktoré umožnia plniť existujúce finančné zmluvy aj po tom, ako Spojené kráľovstvo opustí blok v marci 2019. Upozornila pritom, že ak by bol osud derivátov a poistných zmlúv právne neistý, bankám a firmám by to spôsobilo veľké náklady.



Podľa BoE britský parlament pracuje na právnych predpisoch, ktoré umožnia poskytovateľom poistných zmlúv a centrálne zúčtovaným derivátom z EÚ pokračovať v poskytovaní služieb zákazníkom v Spojenom kráľovstve aj po brexite.



EÚ však v tomto smere nedosiahla taký pokrok. Môže sa tak stať, že zmluvy o derivátoch, ktoré prechádzajú cez zúčtovacie centrá v Británii sa ocitnú v právnom vákuu. Hodnota týchto kontraktov je zhruba 40 biliónov libier (45,45 bilióna eur).



"V Spojenom kráľovstve sa dosiahol značný pokrok pri riešení týchto rizík, zatiaľ čo v EÚ len obmedzený," uviedla BOE vo vyhlásení a vyzvala príslušné európske úrady, aby urýchlili práce na vyriešení problému.



BOE dodala, že ak sa EÚ nerozhýbe, môžu dôjsť k likvidácii európskych zmlúv v tzv. clearingových centrách v Spojenom kráľovstve.



(1 EUR = 0,88010 GBP)