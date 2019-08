Britská ekonomika v 2. kvartáli nečakane klesla o 0,2 %

Brzdou bol predovšetkým výrobný sektor, na ktorý má negatívny vplyv neistota okolo brexitu.

Londýn 9. augusta (TASR) - Britská ekonomika v 2. kvartáli nečakane klesla. To bola jej prvá kontrakcia za vyše 6 rokov. Brzdou bol predovšetkým výrobný sektor, na ktorý má negatívny vplyv neistota okolo brexitu.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od apríla do júna medzikvartálne znížil o 0,2 %, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali so stagnáciou. V prvých troch mesiacoch HDP ešte stúpol o solídnych 0,5 %.



Libra po zverejnení správy ONS o vývoji HDP oslabila na 1,2096 USD/GBP.



Jednou z hlavných príčin negatívneho vývoja bolo, že firmy čerpali zásoby, ktoré nahromadili pred 29. marcom, čo bol pôvodne stanovený dátum brexitu. Objem zásob padol o 4,4 miliardy GBP (4,78 miliardy eur), čo skresalo HDP o 2,15 percentuálneho bodu.



Ďalším negatívnym faktorom bolo to, že automobilky presunuli letné odstávky na apríl, aby sa vyhli potenciálnym prerušeniam po brexite, ktorý sa mal uskutočniť na konci marca.



Produkcia výrobného sektora v 2. kvartáli v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi padla o 2,3 %, čo bolo najviac od začiatku roka 2009.



Medziročné tempo expanzie HDP sa v 2. kvartáli spomalilo na 1,2 % z 1,8 %.



(1 EUR = 0,92115 GBP)