Britská inflácia sa v decembri spomalila na 2,1 %

Inflácia založená na indexe spotrebiteľských cien vrátane nákladov na bývanie vo vlastnom obydlí sa spomalila na 2 % z 2,2 %, čo bolo takisto najmenej od začiatku roka 2017.

Londýn 16. januára (TASR) - Britská inflácia sa na konci vlaňajška spomalila a bola najslabšia za dva roky. Hlavným dôvodom bol prepad cien motorových palív.



Index spotrebiteľských cien v decembri medziročne stúpol o 2,1 % po zvýšení o 2,3 % v novembri, uviedol britský štatistický úrad ONS. Vývoj inflácie bol v súlade s očakávaniami ekonómov. Rast cien bol najslabší od januára 2017, keď dosiahol 1,8 %.



"Inflácia klesla predovšetkým vďaka výraznému zníženiu cien benzínu, keďže ceny ropy sa v posledných mesiacoch prepadli," uviedol šéf oddelenia ONS pre infláciu Mike Hardie. "K poklesu miery inflácie prispeli aj letenky, keď sa sezónne ceny zvýšili menej než pred rokom. To sčasti vykompenzoval mierny nárast cien v hoteloch a cien mobilných operátorov."



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií, potravín, alkoholických nápojov a tabaku, stúpla na 1,9 % z 1,8 %. Ekonómovia počítali s jej stagnáciou na novembrovej úrovni.



Separátna správa ONS ukázala, že tempo rastu cien domov a bytov sa v novembri zrýchlilo na 2,8 % z 2,7 % v októbri, pričom ekonómovia počítali so zvýšením až na 3 %.