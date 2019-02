Britské aerolínie Flybmi skrachovali, hlavným dôvodom je brexit

Spoločnosť Flybmi prevádzkovala 17 lietadiel a lietali do 25 európskych miest.

Londýn 17. februára (TASR) - Britská letecká spoločnosť Flybmi skrachovala. Hlavným dôvodom je brexit.



Regionálne aerolínie v sobotu (16. 2.) večer na svojej internetovej stránke oznámili, že podali insolventný návrh a s okamžitou platnosťou rušia všetky lety z dôvodu "neriešiteľných" problémov spojených s brexitom. Spoločnosť Flybmi prevádzkovala 17 lietadiel a lietali do 25 európskych miest.



"S ťažkým srdcom sme dnes prišli s týmto neodvratným oznámením. Aerolínie čelia viacerým ťažkostiam vrátane prudkému nárastu palivových a karbónových nákladov," uviedol hovorca firmy. Dodal, že dôvodom zvýšenia karbónových nákladov bolo rozhodnutie Európskej únie (EÚ) vylúčiť britské aerolínie "z plnej participácie na systéme obchodovania s emisiami".



Budúcnosť aerolínií negatívne ovplyvnila "neistota spôsobená procesom brexitu", uviedol hovorca. To zapríčinilo, že firma si nedokázala zaistiť dôležité "kontrakty v Európe a bola spochybnená schopnosť Flybmi naďalej prevádzkovať lety medzi európskymi destináciami".



"Úprimne ľutujeme, že nám zostala len táto posledná možnosť, ale problémy, a predovšetkým tie, ktoré vytvoril brexit, sa ukázali ako neriešiteľné."



Aerolínie vlani uskutočnili 29.000 letov a prepravili 522.000 cestujúcich. Celkovo zamestnávajú 376 ľudí v Británii, Nemecku, Švédsku a Belgicku.



Flybmi sú ďalšou firmou, ktorej brexit spôsobil problémy. V januári oznámil japonský koncern Sony, že presunie svoju európsku centrálu z Londýna do Amsterdamu, a technologická firma Dyson ohlásila presun globálneho sídla z Londýna do Singapuru.