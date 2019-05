Britské firmy po brexite bez dohody zrušia odložené projekty

Firemné investície v Spojenom kráľovstve vlani klesli, keďže spoločnosti čakali na objasnenie podmienok brexitu.

Londýn 21. mája (TASR) - Britské spoločnosti pravdepodobne zrušia projekty, ktoré pozastavili pre neistotu v súvislosti s brexitom, ak krajina opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody. Uviedol to viceguvernér centrálnej Bank of England (BoE) Ben Broadbent.



Firemné investície v Spojenom kráľovstve vlani klesli, keďže spoločnosti čakali na objasnenie podmienok brexitu. Začiatkom tohto roka stúpli len mierne. Broadbent označil túto situáciu za "pozoruhodnú", vzhľadom na to, že ekonomika stále rastie a zisk spoločností je vysoký.



Britská premiérka Theresa Mayová niekoľko dní pred pôvodným dátumom vystúpenia svojej krajiny z Európskej únie 29. marca 2019 požiadala o odklad brexitu do 31. októbra. Niektorí stúpenci brexitu vyhlasujú, že Británia by mala teraz opustiť EÚ bez dohody, pretože podniky by tak aspoň vedeli, že pri obchodovaní sa budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Ale podľa Broadbenta prieskumy ukázali, že spoločnosti vnímajú tento scenár ako najnegatívnejší zo všetkých. "Bolo by nesprávne dospieť k záveru, že pre investície by bolo najlepšie vyriešiť túto neistotu čo najskôr a akýmikoľvek prostriedkami," povedal Broadbent v prejave na Imperial College Business School v Londýne. Dodal, že brexit bez dohody považujú firmy za najhorší výsledok a v prípade, že by k nemu došlo, kapitálové projekty, ktoré boli doteraz odložené, by potom jednoducho zrušili.



Broadbent pripomenul, že vplyv neistoty na podnikové investície sa pred blížiacim sa termínom brexitu zvyšoval. Preto považuje za dôležité vyhnúť sa tomu, aby politici poskytli firmám ďalšiu falošnú nádej na okamžité vyriešenie neistôt spojených s odchodom z EÚ.



Opakovanie situácie, keď sa krajina ocitá "na pokraji útesu" a firmy očakávajú konečné rozhodnutie, no v skutočnosti dôjde len k jeho odkladu, je škodlivejšie pre investície, než keby bolo od začiatku jasné, že proces bude trvať určitý čas, skonštatoval.



Začiatkom tohto mesiaca guvernér BoE Mark Carney povedal, že firemné investície budú pravdepodobne aj naďalej slabé, ale v prípade riadeného hladkého brexitu by malo dôjsť k zlepšeniu.