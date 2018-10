Britské firmy sa podľa prieskumu pripravujú na tvrdý brexit

Firmy od referenda prejavili pozoruhodnú odolnosť, trpezlivosť im však už došla.

Londýn 21. októbra (TASR) - Väčšina britských firiem sa pripravuje na tzv. tvrdý brexit pre prípad, že do decembra sa nevyjasní, akým spôsobom Británia opustí Európsku úniu. Vyplýva to z prieskumu Konfederácie britského priemyslu (CBI) vykonaného od 19. septembra do 8. októbra.



CBI uviedla, že slabý pokrok v rokovaniach medzi Londýnom a Bruselom ohrozujú britské pracovné miesta, investície a hospodársky rast. "Firmy od referenda prejavili pozoruhodnú odolnosť, trpezlivosť im však už došla," povedala generálna riaditeľka CBI Carolyn Fairbairnová.



CBI vyzvala Britániu, aby po brexite v marci budúceho roka udržala čo najužšie vzťahy s EÚ. Premiérka Theresa Mayová však vylúčila možnosť trvalého členstva v colnej únii. Navyše sa nedokázala s partnermi v EÚ dohodnúť o budúcich obchodných vzťahoch.



CBI uviedla, že 39 % z 236 opýtaných spoločností chce do novembra zaviesť núdzové plány, vrátane rušenia pracovných miest, úpravy dodávateľských reťazcov mimo Británie a tvorby zásob. Ďalších 24 % tak plánuje urobiť do decembra a 19 % už začalo s ich uplatňovaním. Podľa ankety 80 % firiem uviedlo, že brexit má už teraz negatívne dopady na ich investičné rozhodnutia.