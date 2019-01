Britské firmy vyzvali politikov, aby sa dohodli sa na brexite

Výzva prichádza v čase, keď niektoré veľké spoločnosti už vytvorili krízové oddelenia, aby zvládli možné zmätky v prípade tzv. rozvodu bez dohody.

Londýn 28. januára (TASR) - Podniky v Spojenom kráľovstve vyzvali politikov, aby sa prestali hádať o brexite a dohodli sa na riadenom odchode z Európskej únie (EÚ).



Táto výzva prichádza v čase, keď niektoré veľké spoločnosti už vytvorili krízové oddelenia, aby zvládli možné zmätky v prípade tzv. rozvodu bez dohody.



Do 29. marca, teda dňa odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, už zostáva menej ako deväť týždňov, politici v Londýne však stále nedosiahli žiadnu dohodu o tom ako, alebo či vôbec opustia európsky blok.



Britský parlament začiatkom tohto mesiaca odmietol dohodu premiérky Theresy Mayovej o podmienkach odchodu z EÚ, ktorá zahŕňa takmer dvojročné prechodné obdobie na prispôsobenie sa podnikov novej situácii, čo by zmiernilo škody v ekonomike.



Spojené kráľovstvo tak smeruje k odchodu bez dohody. Ten by však viedol k zavedeniu colných kontrol, ktoré skomplikujú situáciu v prístavoch a vážne narušia fungovanie firemných dodávateľských reťazcov, a tiež zásobovanie ostrovov potraviny a liekmi. A mohlo by to vyvolať aj vlnu otrasov na finančných trhoch.



Zástupcovia lodných spoločností vyzvali deň pred novým hlasovaním o brexite v britskom parlamente v utorok 29. januára politikov, aby sa prestali hádať a schválili dohodu, ktorú by premiérka Theresa Mayová mohla uzavrieť s EÚ.



Bob Sanguinetti, výkonný riaditeľ komory lodných spoločností odkázal poslancom, že naliehavá situácia si žiada, aby odložili stranícku politiku, sústredili sa na širší obraz a na to, čo je najlepšie pre krajinu.



Komora, ktorá zastupuje 200 lodných spoločností, vrátane Maersk a P&0, uviedla, že Mayová by mala buď "hodiť cez palubu" tzv. írsku poistku, alebo stanoviť časový limit pre toto riešenie, ktoré by malo zabrániť vzniku prísneho režimu na hranici medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou. Táto poistka prekáža mnohým poslancom, pretože by na dlhšie udržala tesné väzby Británie s EÚ.



"Pri absencii životaschopnej alternatívy k zmluve o odstúpení budeme naďalej smerovať k scenáru bez dohody, ktorý je škodlivý a chaotický pre podniky, pre výrobcov aj spotrebiteľov," povedal Sanguinetti.



Jeho vyhlásenie ukazuje, aké obavy majú britské firmy z možného neriadeného odchodu piatej najväčšej svetovej ekonomiky z EÚ.



A zatiaľ čo sa politici v Londýne hádajú, niektoré z najväčších svetových spoločností musia zase hádať, ako bude vyzerať obchodná výmena, a čo sa stane s ich investíciami. Británia bola totiž pred referendom miestom, kam v uplynulých dvoch dekádach smerovali najväčšie priame zahraničné investície.



Kríza okolo brexitu sa blíži do finále a možné výsledky zahŕňajú brexit bez dohody, dohodu na poslednú chvíľu, odklad brexitu, predčasné voľby alebo dokonca druhé referendum, ktoré by mohlo anulovať hlasovanie v roku 2016.



"Mnohé podniky, s ktorými hovoríme, sa modlia za predĺženie termínu pre odchod," povedal James Stewart zo spoločnosti KPMG.



"Takmer všetky väčšie firmy sa teraz pripravujú na brexit, aj keď niektoré neskoro," skonštatoval a poznamenal, že dokonca ani najlepšie informované podniky nevedia odhadnúť, ako brexit dopadne. Sústreďujú sa na to, aby zabezpečili presun produktov z miesta A do miesta B, prístup na trh aj dostatok pracovnej sily v apríli. Dodal, že predpovedať výsledok brexitu je trochu podobné snahe predpovedať výsledky pretekov chrtov, neexistujú žiadne "bezpečné stávky".



Problémy spojené s brexitom zasiahli celé sektory, vyvolávajú zmätky a sú nákladné. Výrobca liekov AstraZeneca zvyšuje ich zásoby, automobilka BMW hľadá parkovacie miesta a voľné sklady na oboch stranách Lamanšského prielivu. A lodná spoločnosť P&O oznámila, že presunie registráciu svojich britských lodí na Cyprus, aby udržala svoje daňové dohody v bloku.