Britské maloobchodné tržby zaznamenali najhorší jún v histórii

Londýn 9. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii zaznamenali najhorší jún v histórii. Ukázali to v utorok zverejnené údaje Konzorcia britského maloobchodu (British Retail Consortium - BRC).



Porovnateľné tržby klesli v júni medziročne o 1,6 %. Zaostali tak za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s poklesom o 1,5 %. Celkové tržby klesli o 1,3 %.



Ako uviedla šéfka BRC Helen Dickinsonová, júnové výsledky sú najhoršie za daný mesiac od začatia evidovania príslušných údajov. "Celkový obraz je dosť pochmúrny: vyššie reálne mzdy sa nepremietli do vyšších výdavkov, čo je dôsledok blížiaceho sa odchodu Británie z Európskej únie," uviedla Dickinsonová. Neistota spojená s brexitom totiž mnohých Britov odrádza od nákupu položiek, ktoré nie sú v súčasnosti nevyhnutné.



To sa ukázalo aj na priemerných porovnateľných tržbách za posledné tri mesiace. Porovnateľné tržby z predaja nepotravinových produktov za tri mesiace klesli medziročne o 4,1 %. Naopak, z predaja potravín sa o 2,4 % zvýšili.