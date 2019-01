Britské spotrebiteľské výdavky klesli najstrmšie za osem mesiacov

Nárast výdavkov v britských baroch a reštauráciách v poslednom mesiaci minulého roka nebol dostatočný na to, aby zastavil pokles celkových spotrebiteľských výdavkov.

Londýn 16. januára (TASR) - Britské spotrebiteľské výdavky v decembri klesli a najstrmšie za osem mesiacov. To odráža slabú dôveru domácností v ekonomiku pred blížiacim sa odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ). Ukázali to v stredu údaje, ktoré zverejnil vydavateľ platobných kariet Visa.



Nárast výdavkov v britských baroch a reštauráciách v poslednom mesiaci minulého roka nebol dostatočný na to, aby zastavil pokles celkových spotrebiteľských výdavkov. Tie sa v decembri 2018 znížili medziročne o 1 %, najstrmšie od apríla 2018 a viac ako v novembri, keď klesli o 0,7 %.



Práve pomerne robustné spotrebiteľské výdavky pritom v lete potiahli britskú ekonomiku. Podporilo ich aj nezvyčajne teplé počasie a futbalové majstrovstvá.



Pribúdajú však signály o ich spomaľovaní, čím ostrovná ekonomika stráca dôležitý motor. A negatívny vplyv obchodných sporov vo svete na britských vývozcov, slabší rast globálnej ekonomiky a neistota spojená s brexitom vyhliadky ostrovného hospodárstva ešte zhoršujú.



"Trvalý pokles výdavkov v priebehu celého 4. štvrťroka 2018 sa zhoduje s výrazným poklesom dôvery spotrebiteľov, keďže neistota okolo blížiaceho sa odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ naďalej zhoršuje sentiment," povedala Annabel Fiddesová, ekonómka IHS Markit, ktorá zostavuje údaje pre Visa.



Údaje o kreditných a debetných kartách spoločnosti Visa, ktoré sú upravené tak, aby zohľadňovali infláciu a sezónne výkyvy výdavkov, sa vo veľkej miere zhodujú s neupravenými údajmi platobnej spoločnosti Barclaycard.



Obe ukázali veľký nárast výdavkov v reštauráciách a baroch v decembri, v prípade spoločnosti Visa o 7,6 %, ale pokles platieb v obchodoch.



Britské združenie maloobchodníkov medzitým informovalo, že jeho členovia majú za sebou najhoršiu vianočnú sezónu od finančnej krízy v roku 2008.