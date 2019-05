Britské továrne majú najväčší pokles objednávok od októbra 2016

Podľa údajov CBI sa príslušný index, ktorý odráža vývoj objednávok, v máji prepadol na -10 z -5 bodov v apríli, čo je jeho najnižšia úroveň od októbra 2016.

Londýn 21. mája (TASR) - Britské továrne zaznamenali tento mesiac najstrmší pokles objednávok od konca roka 2016. Prispel k tomu nedávny tlak na vybudovanie zásob pred pôvodným termínom brexitu na konci marca, ktorý bol neskôr odložený na koniec októbra. Ukázal to v utorok prieskum konfederácie britského priemyslu (CBI).



To nie je dobrá správa pre výrobný sektor, keďže tento ukazovateľ v máji zvyčajne rastie.



Celkovo prieskum odhalil, že oživenie výroby vďaka budovaniu zásob pred pôvodným termínom brexitu v marci 2019 rýchlo opadáva. A zároveň sú továrne zavalené najväčšími zásobami hotových výrobkov od roku 2009.



Prieskum ukázal, že exportné objednávky klesli minulý mesiac najprudšie od júla 2016, uviedol CBI.



"Tieto výsledky poskytujú ďalší dôkaz o tom, že výrobcovia si urýchlene vytvárali skladové zásoby v rámci krízových plánov pred brexitom," uviedla ekonómka CBI Anna Leachová.



To v kombinácii s prudkým poklesom objednávok jasne ukazuje, prečo je potrebné nájsť rýchlo východisko zo slepej uličky, v ktorej uviazol brexit.