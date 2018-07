Britskí ministri dospeli k dohode v otázke obchodných vzťahov s EÚ

Britská vláda ráta aj s obmedzením pohybu kapitálu a pracovných síl.

Londýn 7. júla (TASR) - Členovia britskej vlády, ktorá bola doteraz nejednotná, pokiaľ ide o budúcu dohodu o voľnom obchode s EÚ, sa dohodli v piatok na spoločnom postupe. Premiérka Theresa Mayová to oznámila po takmer 12-hodinových rokovaniach za zatvorenými dverami v jej vidieckom sídle Chequers, ležiacom približne 50 kilometrov severozápadne od Londýna.



Dohodnutý plán predpokladá, že Spojené kráľovstvo bude aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Tá by sa mala týkať tovaru, nie však služieb, ktoré predstavujú prevažnú časť britskej ekonomiky, informovala agentúra AP.



Britská vláda ráta aj s obmedzením pohybu kapitálu a pracovných síl. V záujme zachovania voľného pohybu tovaru chce Londýn zaručiť, že všetky druhy budú naďalej zodpovedať štandardom EÚ, doplnila agentúra DPA.



Vládny kabinet konzervatívcov na čele s Mayovou dospel v Chequers ku "kolektívnemu postoju ohľadne budúcnosti vyjednávania s EÚ", uviedla po konzultáciách samotná premiérka. Hlavný vyjednávač EÚ pre tzv. brexit Michel Barnier však v piatok varoval, že zostávajúce členské štáty nebudú akceptovať dohodu, ktorá by pristupovala k európskemu jednotnému trhu ako k "veľkému supermarketu".



Snahou EÚ je dospieť ku konkrétnym výsledkom rokovaní s Britániou a ku konečnej dohode pred októbrovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli. Termín odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ je stanovený na 29. marca 2019.



Barnier počas júnového summitu EÚ konštatoval, že medzi stranami rokovaní o brexite pretrvávajú "obrovské a vážne rozdiely", najmä čo sa týka budúceho režimu na hranici medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.